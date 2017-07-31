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19:13 (мск), источник: Индикатор

На штукатурке храма прочли «стенгазету» XII века

Ученые Института археологии РАН при раскопках в церкви Благовещения на Городище в Новгороде обнаружили множество надписей-граффити первой половины XII века — в том числе, своеобразную настенную «летопись», самую длинную в России глаголическую надпись, а также множество фрагментов фресок.

Источник: Институт археологии РАН

Об этом сообщается в пресс-релизе института, поступившем в редакцию Indicator.Ru.

«Всего на кусках штукатурки со стен этого храма мы нашли 49 граффити. По своей ценности для историков и лингвистов они не уступают берестяным грамотам, поскольку мы здесь видим непосредственный отклик новгородцев XII века на происходящие вокруг них события», — отметил археолог Владимир Седов.

Фрагмент фресковой росписи, найденный при раскопках церкви Благовещения на Городище | Источник: Институт археологии РАН

Церковь расположена в окрестностях Новгорода и называется также Рюриково Городище, поскольку именно сюда в 862 году пришел княжить князь Рюрик. Городище долгое время играло роль резиденции новгородских князей. Впервые каменная церковь на этом месте была построена по заказу новгородского князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха, в 1103 году, по всей видимости, в честь рождения сына Всеволода, в крещении Гавриила. Храм был расписан фресковой живописью. В 1342—1343 годах по приказанию московского великого князя Симеона Гордого старый храм был разрушен, а на его месте был выстроен новый.

Археологи обнаружили, что при строительстве нового храма в XIV веке основания древнейшей церкви был засыпаны песком и строительным слоем, содержащим фрагменты первоначальной живописи начала XII века. В результате были обнаружены тысячи фрагментов фресковой росписи этого времени, в том числе с изображениями ликов. Эти фрагменты дают представление о стиле росписей, которые входят в число древнейших на территории современной России — они древнее росписей новгородского Софийского собора.

Источник: Институт археологии РАН
Источник: Институт археологии РАН
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Кроме того, в этом году были обнаружены четыре десятка фрагментов надписей-граффити первой половины XII века.

«В отличие от современных граффити их делали не вандалы, это была социально принятая практика — на стенах храмов, ниже уровня росписей процарапывались сообщения о текущих событиях, молитвы, даже деловые записи. Это была своеобразная средневековая стенгазета. Возможно, что летописцы сверялись с этими граффити как с таким своеобразным архивом», — рассказал Седов.

Самые интересные из найденных — надписи о смерти и погребении князя Всеволода Мстиславича, который княжил в Новгороде с 1117 по 1136 год, а потом был изгнан из города и умер в 1138 году в Пскове. Этим событиям посвящены три надписи в алтаре, одна — «парадная» и пространная, написанная очень красивым почерком, вторая очень краткая, и третья — о том, что он был погребён на следующий день после смерти.

Фрагмент надписи глаголическим алфавитом | Источник: Институт археологии РАН

Ученые также обнаружили несколько надписей глаголицей, первым славянским алфавитом, который к началу XII века уже использовался крайне редко. Одна из надписей, содержащая молитву, возможно, является самой большой известной на нынешний момент глаголической надписью в России.

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