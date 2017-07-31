Школьник сделал для выставки Lego самую минималистичную фигурку: червяка
Финский писатель Джоэл Уильямс увидел на выставке детских фигурок из Lego самую минималистичную работу: 12-летний Райли изобразил червяка. Использовав всего одну деталь Lego.
Финский писатель Джоэл Уильямс увидел на выставке детских фигурок из Lego самую минималистичную работу: 12-летний Райли изобразил червяка. Использовав всего одну деталь Lego.
Работу Райли теперь сравнивают с произведениями Марка Ротко, а самому школьнику прочат будущее
Уильямсу также прислали другие необычные работы участников детской выставки.