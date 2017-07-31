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16:22 (мск), источник: Meduza

Школьник сделал для выставки Lego самую минималистичную фигурку: червяка

Финский писатель Джоэл Уильямс увидел на выставке детских фигурок из Lego самую минималистичную работу: 12-летний Райли изобразил червяка. Использовав всего одну деталь Lego.

Во время загрузки произошла ошибка.«Райли, ты гений»

Работу Райли теперь сравнивают с произведениями Марка Ротко, а самому школьнику прочат будущее художника-минималиста или хотя бы великого маркетолога.

Во время загрузки произошла ошибка.«Он явно украл идею: вот „Лего-червь“ Ротко»
Во время загрузки произошла ошибка.«Жду первую выставку Райли в галерее Тейт в ближайшие годы. Я знала концептуальных художников, у которых не было и половины его видения»
Во время загрузки произошла ошибка.«Тебя ждет великое будущее в маркетинге, Райли!»

Уильямсу также прислали другие необычные работы участников детской выставки.

Во время загрузки произошла ошибка.«Тебя ждет великое будущее в маркетинге, Райли!»
Во время загрузки произошла ошибка.Названия работ: «UZI с увеличенным магазином» и «Glock 40, сука»
Во время загрузки произошла ошибка.Название работы: «Хорошая травка»
Во время загрузки произошла ошибка.Название работы: «Фиджет спиннер». Автор: Хэнул Лим, 23 года
Во время загрузки произошла ошибка.Как приготовить завтрак из Лего
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