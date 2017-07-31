Сталлоне лично поздравил Шварценеггера с днем рождения
Актер Сильвестр Сталлоне лично поздравил своего коллегу Арнольда Шварценеггера с днем рождения. Фрагмент своей речи артист опубликовал в инстаграме.
Актер Сильвестр Сталлоне лично поздравил своего коллегу Арнольда Шварценеггера с днем рождения. Фрагмент своей речи артист опубликовал в инстаграме.
Сталлоне отметил безграничную энергию Шварценеггера, а также назвал коллегу «фантастическим врагом» и «еще более хорошим другом».
Сталлоне и Шварценеггер,
В 2016 году Шварценеггер поддержал Сталлоне, который не смог тогда выиграть премию «Оскар». «Для меня ты лучший; неважно, что они говорят», — написал он в своем твиттере.