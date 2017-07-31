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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

Сталлоне лично поздравил Шварценеггера с днем рождения

Актер Сильвестр Сталлоне лично поздравил своего коллегу Арнольда Шварценеггера с днем рождения. Фрагмент своей речи артист опубликовал в инстаграме.

Сталлоне отметил безграничную энергию Шварценеггера, а также назвал коллегу «фантастическим врагом» и «еще более хорошим другом».

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Сталлоне и Шварценеггер, когда-то считавшиеся соперниками на киноэкране, вместе снимались в «Плане побега» и «Неудержимых».

В 2016 году Шварценеггер поддержал Сталлоне, который не смог тогда выиграть премию «Оскар». «Для меня ты лучший; неважно, что они говорят», — написал он в своем твиттере.

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