Сталлоне лично поздравил Шварценеггера с днем рождения

Сталлоне отметил безграничную энергию Шварценеггера, а также назвал коллегу «фантастическим врагом» и «еще более хорошим другом».

Сталлоне и Шварценеггер, когда-то считавшиеся соперниками на киноэкране, вместе снимались в «Плане побега» и «Неудержимых».

В 2016 году Шварценеггер поддержал Сталлоне, который не смог тогда выиграть премию «Оскар». «Для меня ты лучший; неважно, что они говорят», — написал он в своем твиттере.