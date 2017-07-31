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13:26 (мск), источник: "Российская газета"

Сибирские ученые придумали «конструктор» для борьбы с опухолями

На основе белка альбумина ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН создают соединения-конструкторы (тераностики).

Они способны адресно доставлять лекарство в раковую опухоль и в будущем станут основой для лекарств.

Как отмечает издание СО РАН «Наука в Сибири», ученые пришли к выводу, что оптимальной базовой структурой для препарата может являться белок альбумин: он активно поглощается раковыми клетками, и, таким образом, способен выступать в качестве адресной молекулы. Специалистам ИХБФМ под руководством доктора химических наук Татьяны Годовиковой удалось создать такую модификацию альбумина, которая не приводит к изменениям его функций и позволяет тераностику на основе альбумина циркулировать в организме продолжительное время.

— При конструировании тераностиков мы решили воспользоваться опытом природы, где каждая молекула, как правило, выполняет несколько функций, и в то же время каждая функция может быть реализована несколькими альтернативными механизмами. В нашем случае, например, терапевтическая молекула может также выступать в качестве визуализирующего средства, — рассказал заведующий лабораторией органического синтеза ИХБФМ СО РАН доктор химических наук Владимир Сильников.

Опыты на мышах уже доказали эффективность соединений на основе альбумина. У здоровых особей препарат распределялся по всему организму и полностью выводился за 72 часа, а у грызунов с злокачественными опухолями лекарство накапливалось в раковом новообразовании и оставалось там даже спустя трое суток. Продолжительность жизни мышей при применении тераностика значительно увеличивалась.

Справка «РГ».

Идея медицинского направления, получившего название тераностика (терапия и диагностика), состоит в создании лекарственных конструкций, которые выполняли бы одновременно несколько функций — транспортную, визуализирующую и терапевтическую.

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