Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы в соцсетях предложили «свести число русских до нуля»
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
Мнение: что стоит за скандалом с немецкими турбинами в Крыму
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Алле Пугачевой потребовалась помощь медиков в Баку
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Су-30 сможет подавлять электронику вражеских ракет – СМИ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Отпуск с дымком
13:31 (мск), источник: Om1.ru

Чума свиней пришла ещё в две деревни под Омском

Также нашли инфицированный объект неподалёку от печально известной деревни Верблюжье.

Перед выходными в Саргатском районе выявили новые очаги африканской чумы свиней. Инфекция обнаружена в личных подсобных хозяйствах жителей села Нижнеиртышское и деревни Калачёвка. На расстоянии километра на запад от деревни Верблюжье специалисты нашли инфицированный объект — то, что осталось от умерших больных свиней.

Указом от 28 июля губернатор Виктор Назаров установил карантин на территории этих населённых пунктов. Карантин продлится до 28 августа.

Напомним, что африканская чума свиней впервые была зарегистрирована в деревне Верблюжье. Один из местных фермеров скрыл своих животных от учёта, а когда свиньи умерли, тайно сжёг туши. Сейчас скрытному свиноводу грозит уголовная ответственность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мэрия Омска сменила почтовый индекс
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков эмигрировал из России
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы В Баку состоялся закрытый предпремьерный показ комедии Марюса Вайсберга для звездных гостей фестиваля «Жара»
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Елена Исинбаева ждет второго ребенка О новой беременности спортсменки сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь