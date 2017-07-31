Чума свиней пришла ещё в две деревни под Омском

Перед выходными в Саргатском районе выявили новые очаги африканской чумы свиней. Инфекция обнаружена в личных подсобных хозяйствах жителей села Нижнеиртышское и деревни Калачёвка. На расстоянии километра на запад от деревни Верблюжье специалисты нашли инфицированный объект — то, что осталось от умерших больных свиней.

Указом от 28 июля губернатор Виктор Назаров установил карантин на территории этих населённых пунктов. Карантин продлится до 28 августа.