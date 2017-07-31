Чума свиней пришла ещё в две деревни под Омском
Также нашли инфицированный объект неподалёку от печально известной деревни Верблюжье.
Также нашли инфицированный объект неподалёку от печально известной деревни Верблюжье.
Перед выходными в Саргатском районе выявили новые очаги африканской чумы свиней. Инфекция обнаружена в личных подсобных хозяйствах жителей села Нижнеиртышское и деревни Калачёвка. На расстоянии километра на запад от деревни Верблюжье специалисты нашли инфицированный объект — то, что осталось от умерших больных свиней.
Указом от 28 июля губернатор Виктор Назаров установил карантин на территории этих населённых пунктов. Карантин продлится до 28 августа.
Напомним, что африканская чума свиней впервые была зарегистрирована в деревне Верблюжье. Один из местных фермеров скрыл своих животных от учёта, а когда свиньи умерли, тайно сжёг туши. Сейчас скрытному свиноводу грозит уголовная ответственность.