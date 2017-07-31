Участок внутреннего кольца КАД перекроют на месяц
Трудиться дорожные службы будут 24 часа в сутки в три смены. Ремонт обещают закончить к 31 августа.
Трудиться дорожные службы будут 24 часа в сутки в три смены. Ремонт обещают закончить к 31 августа.
На петербургской кольцевой вступают в силу серьезные ограничения движения. С 1 августа будет закрыт участок внутреннего кольца КАД в районе моста через Большую Охту, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Движение будет закрыто на 38-м километре основного хода, на участке между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. В этом месте организуют перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо.
Таким образом, движение будет возможно по двум полосам в каждую сторону, но только по внешнему кольцу КАД. В районе проведения работ скорость ограничат до 50 километров в час.
Работы будут проводить ради «устранения дефектов и повреждений на ранней стадии износа элементов сооружения и предупреждения снижения грузоподъемности, безопасности и долговечности сооружения.
Трудиться дорожные службы будут 24 часа в сутки в три смены. Ремонт обещают закончить к 31 августа.