Участок внутреннего кольца КАД перекроют на месяц

На петербургской кольцевой вступают в силу серьезные ограничения движения. С 1 августа будет закрыт участок внутреннего кольца КАД в районе моста через Большую Охту, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет закрыто на 38-м километре основного хода, на участке между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. В этом месте организуют перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо.

Таким образом, движение будет возможно по двум полосам в каждую сторону, но только по внешнему кольцу КАД. В районе проведения работ скорость ограничат до 50 километров в час.

Работы будут проводить ради «устранения дефектов и повреждений на ранней стадии износа элементов сооружения и предупреждения снижения грузоподъемности, безопасности и долговечности сооружения. ФКУ Упрдор «Северо-Запад»