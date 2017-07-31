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13:38 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирск снова идет потепление

Температура воздуха начнется повышаться уже со среды.

Источник: AP 2017

В столице Сибири в ближайшие дни снова вернется теплая погода. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. Повышение температуры начнет ощущаться уже послезавтра, в среду.

Во вторник температура в Новосибирске будет в районе +19 +22 градусов по Цельсию. Местами возможны дожди с грозами.

В среду столбик термометра поднимется до 25 градусов со знаком плюс, а ветер стихнет до пяти метров в секунду.

В четверг и пятницу столбик термометра еще поднимется до 26 градусов, при этом ветра почти не будет.

В пятницу в некоторых районах мегаполиса возможны осадки в виде дождя.

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