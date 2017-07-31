Омск ждёт Царь-самовар. На фестивале «Город мастеров» будет много чудес

4, 5 и 6 августа на территории Омской крепости состоятся праздничные культурно-массовые мероприятия фестиваля «Город мастеров-2017». Его организатором стал Омский региональный общественный фонд развития русской культуры имени П. А. Столыпина. В 3-х дневной программе праздника творчества и талантов — ярмарка, выставка народных промыслов и ремёсел, hand-made, мастер-классы, национальная кухня.

В прошлом году фестиваль «Город мастеров» был посвящён юбилею Омска, созывали умельцев и рукодельниц с условием: не только представить творчество на выставке-продаже, но и продемонстрировать, как создаются произведения. Тогда такой формат понравился широкой публике — в торговых лавочках было на что поглазеть, чему поучиться и ради чего раскошелиться. В этом году решили не отступать от концепции. Для омичей и гостей города приготовлены интерактивы и занятия по ткачеству, гончарному делу, работе с деревом, изготовлению стеклянных изделий и многое другое.

Среди участников «Города мастеров» семейная мастерская Давыдовых «Ладушка» из города Бердска Новосибирской области. Они привезут резные из дерева картины и панно для интерьера. Представит мастер-класс по современной обработке и декору древесины мастерская «РукиКрюки» Руслана и Нины Карамышевой из Омска. С собой они принесут и установят три разных станка, и в режиме реального времени будут гравировать, резать, фрезеровать и печатать прямо на дереве изображения. «Берестяная сувенирушка» Инны Бобрикович презентует новый интерактив «Омская игрушка», а также предложит сувениры из бересты, кухонную утварь, туеса, шкатулки, картины на бересты. Работают с деревом и в мастерской художественного выпиливания «Крона». Владимир и Анна Швец покажут, как происходит на самом деле — выпиливание разнообразных изделий.

Светлана Смаракова занимается керамической флористикой и бижутерией из запекаемой полимерной глины. Ольга Артамонова создает цветы из кожи и шёлка, Светлана Саитава изготавливает сувениры из натурального камня селенита. А вот Елена Лесняк из «ART-песочницы» создаёт картины из цветного песка, а Александра Ильяс — мыло ручной работы. Елену Андрееву ждут с авторской игрушкой, у Марины Казицкой — мастера по мыловарению и декупажу — можно будет выведать все секреты рукоделия, так же как и у Светланы Клепиковой с изделиями ручной работы «Цветик-Семицветик».

Творческая мастерская «Белка» Елены Вахрушевой готовит к выставке украшения. Уникальная бижутерия создана мастерицей своими руками. Изделия из кожи представит мастерская «Сова» под руководством Анастасии Галаевой. Омская умелица Эрика Блехнер славится работами по вышивке бисером. Алсу Тихоненко привезёт на ярмарку ремёсел забавные вязаные вещицы и игрушки. Светлана Ершова и Оксана Денисова организовали творческий дуэт «СветОкс» и предлагают модницам стильные украшения из фоамирана (декоративный пенистый материал). Клуб «Белая лиса» занимается плетением из бумажной лозы, интерьерными композициями и аксессуарами для волос. В работе «Города мастеров» примут участие студия вышивки одежды в русском стиле Ольги Мё, мастер по нand мade Татьяна Лысенко, мастер — флорист Лариса Костырина. Она создаёт букеты из овощей, фруктов, ягод и различных трав — интересная альтернатива цветочным композициям.

Мастер-класс проведёт Юрий Чеглаков — стеклодув, победитель конкурса товаров Омских производителей «Омская марка» 2017 года. О своём участии заявил лучно — арбалетный клуб «Сапсан». Ребята занимаются спортивной стрельбой из лука и метаниями ножей. Они продемонстрируют свои навыки и предоставят желающим почувствовать себя настоящими лучниками.

Самым большим на ярмарке «Город мастеров» и по весу и по размеру станет экспонат музея народного быта из города Ирбит Свердловской области — к нам снова едет «Царь-самовар». Это самый большое в мире устройство для кипячения воды и приготовления чая, его объёмом — 415 литров. Из такого самовара можно напоить чаем сразу 2500 человек. Приедут в Омск иногородние мастера, это Сергей и Ирина Зянкины из Челябинска, они занимаются ткачеством и судомаделированием. Их землячка Ольга Локотченко привезёт изделия и украшения из натуральных камней шкатулки, подсвечники, вазы, часы, украшения Из Новосибирска приедут Ольга и Сергей Орловы с сувенирной продукцией из кедра. Пермь представит Нина Федоровна Сухорученкова с русским народным костюмом, ткачеством, ручной вышивкой. Урал традиционно богат на мастеров по работе с металлом. Николай Глазунов в Омск добирается из Екатеринбурга. Изделия гончарного искусства на ярмарке ремёсел привезут Нина Бугранова и Владимир Переверзин из города Магнитогорска. В «Городе мастеров» ожидают ещё больше участников. Организаторы говорят, что список участников не окончательный.