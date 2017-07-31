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13:55 (мск), источник: Газета.Ру

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков эмигрировал из России

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков объявил об эмиграции из России. Об этом сообщает «Новая газета».

Источник: РИА "Новости"

«Можешь считать это интервью моим официальным заявлением об отъезде из страны. Мне просто не оставили выхода», — сообщил музыкант корреспонденту.

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По словам Чистякова, такое решение он принял после того, как в России запретили «Свидетелей Иеговы». Музыкант рассказал, что не собирался эмигрировать.

«Я прочно осел на месте, мне уже пятьдесят, куда ехать? К тому же именно сейчас все складывается очень хорошо, как музыкант я на подъеме: хорошая группа, налаженная система гастролей, один за другим выходят альбомы. И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет “Свидетелей”. Для меня это было шоком. Вероятность того, что я не вернусь из американского тура, начала сильно возрастать. А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение», — заявил он.

В апреле Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. 17 июля Верховный суд признал ликвидацию законной.

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Комментарии
14
Изгнанный Из Рая
даже не знаю что хуже - то что в России одним сатанистом стало меньше, или то что в Америке стало одним больше.
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Михаил Драгунов
Огромное горе !!Такая потеря!!))))Да флаг ему в руки!!))
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Валентин Караванцев
Впервые слышу о таком музыканте. А послушав, даже обрадовался что и секту прикрыли и он не вернется))))
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