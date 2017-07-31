Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков эмигрировал из России
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков объявил об эмиграции из России. Об этом сообщает «Новая газета».
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков объявил об эмиграции из России. Об этом сообщает «Новая газета».
«Можешь считать это интервью моим официальным заявлением об отъезде из страны. Мне просто не оставили выхода», — сообщил музыкант корреспонденту.
По словам Чистякова, такое решение он принял после того, как в России запретили «Свидетелей Иеговы». Музыкант рассказал, что не собирался эмигрировать.
«Я прочно осел на месте, мне уже пятьдесят, куда ехать? К тому же именно сейчас все складывается очень хорошо, как музыкант я на подъеме: хорошая группа, налаженная система гастролей, один за другим выходят альбомы. И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет “Свидетелей”. Для меня это было шоком. Вероятность того, что я не вернусь из американского тура, начала сильно возрастать. А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение», — заявил он.
В апреле Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. 17 июля Верховный суд признал ликвидацию законной.