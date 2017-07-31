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14:59 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Мошенническая схема с бесплатными медицинскими консультациями действует на Кубани

Три десятка жителей Кубани в разных городах края записались на бесплатные медицинские консультации, с которых вернулись с наборами текстильного ширпотреба и кредитами под сотню тысяч рублей.

Современная мышеловка — это простая страничка в сети. Бесплатный сыр в наличии. Обследование вен здесь обещают сделать безвозмездно, то есть даром. Таймер, отсчитывающий время до окончания акции, предупреждает: можно и не успеть, а зеленая кнопка манит записаться на прием.

Мы тоже не удержались, зарегистрировались и выяснили схему инновационного матрасного лечения. О псевдодиагностике и смертельных диагнозах, чуде исцеления и матрасе за 120 тысяч рублей в кредит, о том, как бороться с мошенниками и победить их — в репортаже Андрея Малеваного.

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