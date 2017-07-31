Спасатели эвакуировали 70 человек из-за пожара в общежитии Семея

Источник: Newtimes.kz

Сообщение о пожаре на службу «101» поступил 30 июля 2017 года в 02:15. В комнате горели личные вещи, мебель, бытовая техника. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Из-за пожара создалось сильное задымление.

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В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 6 человек личного состава. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений удалось не допустить распространения огня на соседние комнаты. Из общежития эвакуировано семьдесят человек, из которых 22 ребенка.

«В 02:59 было ликвидировано открытое горение. Со слов соседей в комнате проживала молодая семья, накануне они сильно поссорились. Хозяин в тот вечер находился в алкогольном опьянении, буквально перед пожаром он находился в возбужденном состоянии. А когда произошел пожар, то кричал, что это он поджег», — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.