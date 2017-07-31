Открытие движения по ул. Молодогвардейской может произойти к концу недели

В минувшее воскресенье, 30 июля, около 12:30 в диспетчерскую СКС поступила информация об утечке из-под асфальта на проезжей части ул. Молодогвардейской. Дежурная бригада СКС сразу же выехала на место. Водовод перекрыли, произвели технологические переключения. Подача холодной воды прерывалась в одном доме на несколько часов. Для водоснабжения жителей был предоставлен бойлер. Сейчас все жители обеспечены водой.