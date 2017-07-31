Открытие движения по ул. Молодогвардейской может произойти к концу недели
Движение транспорта на участке ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской может быть открыто к концу недели, сообщает
Движение транспорта на участке ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской может быть открыто к концу недели, сообщает
В минувшее воскресенье, 30 июля, около 12:30 в диспетчерскую СКС поступила информация об утечке
После проведения земляных работ выяснилось, что старая чугунная труба диаметром 900 мм дала трещину — продольную лопину. В понедельник, 31 июля, специалисты СКС меняют поврежденный участок длиной около 4 м на новую стальную трубу. Работы должны завершиться вечером, после чего водовод поставят на промывку, а участок дороги передадут подрядчику для восстановления дорожного покрытия.