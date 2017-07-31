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17:30 (мск), источник: РИА Крым

Потомок Стамболи высоко оценил реставрационные работы на даче своего деда

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости (Крым). На полное восстановление здания дачи-дворца Стамболи в Феодосии, которая является визитной карточкой прибрежного города, понадобится не менее года. Такое предположение в комментарии радио «Спутник в Крыму» высказал внучатый племянник Иосифа Стамболи Жорж Матчере.

Источник: РИА "Новости"

Потомок феодосийского табачного магната находится с визитом в Крыму. В Феодосию он приехал впервые. Матчере смог поучаствовать в торжествах по случаю 200-летия мариниста Ивана Айвазовского и Дня рождения Феодосии, а также побывал на даче своего предка, где осмотрел ход реставрационных работ.

«В здании очень много сохранилось, но оно требует большой реставрации. Работы, которые проходят сейчас здесь, очень качественные, на очень высоком уровне. Но надо еще год, если не больше, работать. Но первые работы, которые я видел, очень успешно проходят», — отметил он.

Жорж Матчере заверил, что заинтересован сохранении не только архитектурного наследия дачи Стамболи, но и большого семейного архива — фотографий и вещей, которые достались ему в наследство от матери. В настоящий момент они хранятся в доме Матчере.

«Фотографии, архивы, которые я получил от своей мамы, хранятся у меня дома, некоторые вещи, которые она могла привезти и сохранить. Я хотел бы заинтересовать детей, своего сына, который приехал с нами, ему 50 лет. Он знал свою бабушку Стамболи. И моих внуков, которым 24 и 10 лет, и внучку — ей 6 лет. Ничего не потеряно, будет переходить моему сыну, а потом внукам. Значит, ничего не потеряно», — заверил он.

Потомок Стамболи подчеркнул, что очарован Феодосией, в которой побывал впервые, заметив, что по красоте город превосходит французскую Ниццу.

«Никогда не думал, что это такой красивый город. Есть такие пейзажи, что трудно увидеть во Франции, такая концентрация красоты архитектуры и натуры! Я недавно был в Ницце, но Ницце далеко до Феодосии. Феодосия -исключительная красота и дух, который здесь, очень захватывает, очень нравится!», — признался он.

Кроме того, Жорж Матчере рассказал, что посетил галерею Айвазовского.

«Он гениальный художник. Когда была выставка в 1855 году в Лувре, Айвазовский был первым иностранным художником, который получил знак Почетного Легиона. Его мастерство исключительно, которое я очень ценю», — сообщил он.

Жорж Мачере — прямой потомок Иосифа Стамболи. Он внук Моисея Стамболи — младшего брата Иосифа, и, соответственно, приходится строителю феодосийской Дачи внучатым племянником. Матчере прибыл в Крым со своей супругой Надеждой Волконской — представительницей древнего русского княжеского рода Волконских. Визит приурочен к столетней годовщине трагических событий 1917 года, когда в результате Октябрьской революции семья Стамболи вынужденно покинула Россию.

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