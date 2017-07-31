В Волгограде к ЧМ-2018 установят передвижные туалеты за 54,4 млн рублей

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы госзакупки, в каждом модуле будет находиться по 2, 4 и 6 туалетов. Объекты будут взяты в лизинг до 31 декабря 2020 года. После этого срока власти смогут выкупить модули за 20% от стоимости.

Так, уже в текущем году власти выплатят за туалеты 10,1 миллиона рублей, а в 2018, 2019 и 2020 — по 14,7 миллиона рублей. При этом модули будут переданы лизингодателем до 20 февраля 2018 года. Гарантийный срок составит 12 месяцев.