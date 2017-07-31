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16:10 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде к ЧМ-2018 установят передвижные туалеты за 54,4 млн рублей

22 передвижных туалетных модуля-павильона установят в Волгограде к мундиалю за 54,4 миллиона рублей.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы госзакупки, в каждом модуле будет находиться по 2, 4 и 6 туалетов. Объекты будут взяты в лизинг до 31 декабря 2020 года. После этого срока власти смогут выкупить модули за 20% от стоимости.

Так, уже в текущем году власти выплатят за туалеты 10,1 миллиона рублей, а в 2018, 2019 и 2020 — по 14,7 миллиона рублей. При этом модули будут переданы лизингодателем до 20 февраля 2018 года. Гарантийный срок составит 12 месяцев.

Передвижной автономный туалет будет состоять из двух, четырех и шести помещений для посетителей и технического помещения. Система водоснабжения и водоотведения — автономная. Некоторые павильоны не будут требовать подключения к сетям водоснабжения, канализации, и отопления.

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