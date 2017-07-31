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15:24 (мск), источник: АиФ Казань

Казанцам могут разрешить ездить по городу с пересадками без доплаты

Новая маршрутная сеть Казани, которую уже начали разрабатывать, может позволить горожанам пересаживаться с одного вида общественного транспорта в другой без доплаты за проезд, сообщил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков на брифинге в мэрии.

«Мы заказали разработку двух вариантов маршрутной сети, которая будет действовать до 2023 года, — рассказал Айдар Абдулхаков. — Первый вариант максимально приближен к существующей схеме, но удовлетворяет запросам, которые поступали от жителей в последнее время. То есть он включает транспортное обслуживание новых микрорайонов, крупных спортобъектов, построенных в последние годы. Второй вариант, который мы называем новой маршрутной сетью, будет основан на новых подходах к формированию тарифов на перевозки пассажиров. Речь идёт об экономически рациональной сети, которая должна экономить деньги и время пассажирам, не оставлять в убытке перевозчиков и минимизировать бюджетные издержки».

Второй вариант открывает новые возможности транспортной карты, которая может стать своеобразным проездным билетом, по которому пассажир сможет в течение часа пересесть из одного транспорта в другой без доплаты.

«Такую тарифную политику мы готовы были бы внедрить, если бы понимали, каким образом комментировать её перевозчикам, которые по одному билету за 25 рублей, должны будут перевозить людей два-три раза, — уточнил Айдар Абдулхаков. Если перевозчик будет получать за проезд 12, которые по одному билету за 25 рублей, то ему этого будет недостаточно. Тем не менее, выход есть, ведь закон РФ № 220 указывает, что оплату перевозчикам нужно рассчитывать не по числу пассажиров, которых он перевёз, а по часам работы или километрам пробега, в которых измеряется объём выполненной работы. Так что можно рассчитать стоимость километра пробега и создать маршрутную сеть, которая окупалась бы при существующем пассажиропотоке, чтобы перевозчик не терпел убытки из-за бесплатных пересадок горожан».

Правда, выберет ли комитет по транспорту усовершенствованную старую маршрутную сеть или принципиально новую, пока неизвестно. Проекты, на разработку которых потратят 25,4 млн рублей, будут готовы в декабре. Далее они пройдут экспертизу за счёт средств программы развития ООН, на которые наймут двух известных мировых экспертов. После этого планируется, что варианты выставят на суд общественности. Правда, общественных слушаний не будет. Пожелания можно будет выразить, заполнив анкету на сайте комитета по транспорту. Запустить маршрутную сеть должны до 30 апреля 2018 года, так как тогда истекают пятилетние договоры с перевозчиками.

Напомним, кардинально маршрутная сеть Казани менялась 10 лет назад — в 2007 году. В дальнейшем её тоже корректировали, но несущественно. Обследование пассажиропотока для корректировки маршрутной сети рекомендовано проводить раз в пять лет, но в Казани его последний раз проводили 8 лет назад.

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