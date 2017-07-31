Ремонт проспекта Генерала Острякова в Севастополе закончат на два месяца раньше
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости (Крым). Ремонт одной из самых длинных улиц Севастополя — проспекта Генерала Острякова — закончат раньше на два месяца.
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости (Крым). Ремонт одной из самых длинных улиц Севастополя — проспекта Генерала Острякова — закончат раньше на два месяца.
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Как отмечается в сообщении, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников договорился с подрядчиками о завершении ремонта на два месяца раньше, чем заявлено в контракте — до 1 ноября этого года.
«Контракт подписывался со сроком исполнения в 1 квартале 2018 года. Понимая, что проспект Генерала Острякова — это оживленная магистраль, которая важна для города, мы предложили завершить ремонт быстрее. Подрядчик пошел нам навстречу и взял обязательство закончить всю работу к 1 ноября текущего года. Мы сокращаем сроки выполнения работ ради удобства севастопольцев», — цитирует
Ранее, в ходе проверки работ на проспекте, Овсянников потребовал от департамента транспорта и
По словам Овсянникова, в настоящий момент готовится конкурсная процедура по выбору исполнителя работ. Прием заявок завершится до 14 августа. Стартовая сумма контракта составляет около 160 млн рублей.