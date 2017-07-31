Ремонт проспекта Генерала Острякова в Севастополе закончат на два месяца раньше

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя.

Как отмечается в сообщении, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников договорился с подрядчиками о завершении ремонта на два месяца раньше, чем заявлено в контракте — до 1 ноября этого года.

«Контракт подписывался со сроком исполнения в 1 квартале 2018 года. Понимая, что проспект Генерала Острякова — это оживленная магистраль, которая важна для города, мы предложили завершить ремонт быстрее. Подрядчик пошел нам навстречу и взял обязательство закончить всю работу к 1 ноября текущего года. Мы сокращаем сроки выполнения работ ради удобства севастопольцев», — цитирует пресс-служба слова главы города.

Ранее, в ходе проверки работ на проспекте, Овсянников потребовал от департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры обеспечить соответствие остановок требованиям программы «Доступная среда», исключив наличие «ступенек» в зонах пешеходных переходов, которые могут стать серьезным препятствием для инвалидов.

В ближайшее время капитальный ремонт ожидает еще одну крупную городскую магистраль города — проспект Октябрьской революции.