В Волгограде продолжается комплексное благоустройство дворов

Впереди ремонт дороги и установка внешнего освещения. На всех этапах реализации контроль производят профильные ведомства и собственники, которые в дальнейшем будут развивать придомовую территорию.

Благоустройство двора ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект благоустройства был одобрен на общем собрании жителей, которое проводилось в начале июня этого года.

— В настоящее время завершены работы по установке детской площадки, скамеек и урн. Подходят к концу работы по установке ограждения. В рамках программы будет также произведен ремонт дороги и восстановление уличного освещения. Также будут высажены порядка 50 деревьев. Общая сметная стоимость работ составила порядка 9,5 млн рублей. Ремонт дороги планируется завершить к сентябрю 2017 года, сразу после этого начнутся работы по установке уличного освещения, — отметил заместитель главы администрации Красноармейского района Волгограда Алексей Колбеев.

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К благоустройству подключились управляющая компания и местные жители. УК провела опиловку деревьев и выполнила ремонт фасадной группы домов. Кроме того, было проведено три субботника, в котором приняли участие местные жители.

— Двор очень сильно преобразился. Раньше здесь стояли машины в основном, а сейчас для детей появились качели, поставили лавочки, где можно посидеть. Кроме того, огородили детскую площадку и теперь ребята не будут выбегать на проезжую часть, — поделалась Яна Хрыкова, мама двухлетней Кристины.

Всего в 2017 году в рамках федеральной программы будет благоустроено 49 дворов, 41 из которых находится в областном центре. Благоустройство территорий станет импульсом для их дальнейшего развития, что соответствует долгосрочной стратегии региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Эта работа ведется системно на протяжении трех лет, в течение которых было реализовано 43 проекта в 36 муниципалитетах. Только по программе «Наш двор — наш дом», которая успешно стартовала в регионе и была поддержана на федеральном уровне, в прошлом году было отремонтировано асфальтовое покрытие в 58 дворах, еще 67 получили детские площадки.