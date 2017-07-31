Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава Финляндии одёрнул журналистку CNN после вопроса о России
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
10 бесполезных детских вещей: рейтинг мам
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Теперь Россия на крючке надолго»: эксперт о планах США по Крыму
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
17:19 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде продолжается комплексное благоустройство дворов

В рамках благоустройства дворовой территории, которое стартовало 7 июня в Красноармейском районе города по проспекту Героев Сталинграда 13, 15, 17 и улице Фадеева 39, 31, уже построена детская площадка, возведены скамейки и урны.

Впереди ремонт дороги и установка внешнего освещения. На всех этапах реализации контроль производят профильные ведомства и собственники, которые в дальнейшем будут развивать придомовую территорию.

Благоустройство двора ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект благоустройства был одобрен на общем собрании жителей, которое проводилось в начале июня этого года.

— В настоящее время завершены работы по установке детской площадки, скамеек и урн. Подходят к концу работы по установке ограждения. В рамках программы будет также произведен ремонт дороги и восстановление уличного освещения. Также будут высажены порядка 50 деревьев. Общая сметная стоимость работ составила порядка 9,5 млн рублей. Ремонт дороги планируется завершить к сентябрю 2017 года, сразу после этого начнутся работы по установке уличного освещения, — отметил заместитель главы администрации Красноармейского района Волгограда Алексей Колбеев.

Читайте также
В Волгограде зону благоустройства продлят от «Волгоград-Арены» до моста через Волгу

К благоустройству подключились управляющая компания и местные жители. УК провела опиловку деревьев и выполнила ремонт фасадной группы домов. Кроме того, было проведено три субботника, в котором приняли участие местные жители.

— Двор очень сильно преобразился. Раньше здесь стояли машины в основном, а сейчас для детей появились качели, поставили лавочки, где можно посидеть. Кроме того, огородили детскую площадку и теперь ребята не будут выбегать на проезжую часть, — поделалась Яна Хрыкова, мама двухлетней Кристины.

Всего в 2017 году в рамках федеральной программы будет благоустроено 49 дворов, 41 из которых находится в областном центре. Благоустройство территорий станет импульсом для их дальнейшего развития, что соответствует долгосрочной стратегии региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Эта работа ведется системно на протяжении трех лет, в течение которых было реализовано 43 проекта в 36 муниципалитетах. Только по программе «Наш двор — наш дом», которая успешно стартовала в регионе и была поддержана на федеральном уровне, в прошлом году было отремонтировано асфальтовое покрытие в 58 дворах, еще 67 получили детские площадки.

Работа по благоустройству будет продолжена. Так, в муниципальных образованиях формируется пятилетняя программа благоустройства дворов. Это позволит реализовать задачу по наведению порядка в каждом населенном пункте вне зависимости от его размера и удаленности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Правительство России дало старт «Цифровой экономике»
Какие изменения ждут россиян в августе
Российским легкоатлетам запретили петь гимн на ЧМ в Лондоне
Forbes назвал самого богатого человека в России
Путин ужесточил контроль за оборотом алкоголя
Цены на гречку с начала года снизилась на 19%
Пять российских туристов умерли в Турции за два дня
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь