В Воронеже скончалась экс-кандидат в депутаты горДумы
Елена Говорухина ушла из жизни на 47-м году.
Елена Говорухина ушла из жизни на 47-м году.
В субботу, 29 июля 2017 года, в Воронеже скончалась руководитель УК «Арка», глава «Ассоциации управляющих компаний Воронежской области» и бывший кандидат в депутаты городской Думы Елена Говорухина.
Елена Говорухина была активным участником общественной жизни столицы Черноземья. Была членом регионального штаба ОНФ и помощником депутата Госдумы на общественных началах.