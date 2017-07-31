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14:58 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже скончалась экс-кандидат в депутаты горДумы

Елена Говорухина ушла из жизни на 47-м году.

Источник: Новости Воронежа

В субботу, 29 июля 2017 года, в Воронеже скончалась руководитель УК «Арка», глава «Ассоциации управляющих компаний Воронежской области» и бывший кандидат в депутаты городской Думы Елена Говорухина.

Елена Говорухина была активным участником общественной жизни столицы Черноземья. Была членом регионального штаба ОНФ и помощником депутата Госдумы на общественных началах.

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