Из Москвы в Ростов и обратно машину можно перевезти на поезде

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 8 мотоциклов или от 3 до 5 автомобилей в зависимости от их габаритов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации.

Об условиях перевозки машины или мотоцикла необходимо ознакомиться на сайте РЖД в разделе «Путешествуйте с автомобилем». Стоимость провоза зависит от массы транспортного средства, количества пассажиров и типа вагонов, в которых проезжают пассажиры вместе с транспортным средством, а также от направления «туда» или «туда-обратно».