Из Москвы в Ростов и обратно машину можно перевезти на поезде
Услуга по перевозке машин и мотоциклов теперь доступна пассажирам поезда «Ростов-Москва» № 20С/19С. Автомиблевоз курсирует в обоих направлениях, уточняют в
Услуга по перевозке машин и мотоциклов теперь доступна пассажирам поезда «Ростов-Москва» № 20С/19С. Автомиблевоз курсирует в обоих направлениях, уточняют в
Об условиях перевозки машины или мотоцикла необходимо ознакомиться на сайте РЖД в разделе «Путешествуйте с автомобилем». Стоимость провоза зависит от массы транспортного средства, количества пассажиров и типа вагонов, в которых проезжают пассажиры вместе с транспортным средством, а также от направления «туда» или «туда-обратно».
Перевозка автомобиля в составе регулярных поездов осуществляется по маршрутам «Москва — Адлер»; «Санкт-Петербург — Адлер»; «Москва — Хельсинки»; «Москва — Санкт-Петербург»; «Москва — Петрозаводск»; «Санкт-Петербург — Астрахань»; «Ростов-на-Дону — Адлер».