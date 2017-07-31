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15:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Из Москвы в Ростов и обратно машину можно перевезти на поезде

Услуга по перевозке машин и мотоциклов теперь доступна пассажирам поезда «Ростов-Москва» № 20С/19С. Автомиблевоз курсирует в обоих направлениях, уточняют в пресс-службе РЖД.

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 8 мотоциклов или от 3 до 5 автомобилей в зависимости от их габаритов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации.

Об условиях перевозки машины или мотоцикла необходимо ознакомиться на сайте РЖД в разделе «Путешествуйте с автомобилем». Стоимость провоза зависит от массы транспортного средства, количества пассажиров и типа вагонов, в которых проезжают пассажиры вместе с транспортным средством, а также от направления «туда» или «туда-обратно».

Перевозка автомобиля в составе регулярных поездов осуществляется по маршрутам «Москва — Адлер»; «Санкт-Петербург — Адлер»; «Москва — Хельсинки»; «Москва — Санкт-Петербург»; «Москва — Петрозаводск»; «Санкт-Петербург — Астрахань»; «Ростов-на-Дону — Адлер».

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