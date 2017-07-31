Казанцев приглашают в велопутешествие по городу «Ночной велофест»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Особенностью веломаршрута станет то, что он пройдет не только по историческому центру, но и охватит отдаленные районы города (микрорайон «Горки», ул. Аделя Кутуя, Оренбургский тракт). Как рассказала Дарья Санникова, общая протяженность маршрута составит 29 км, запланировано 6 остановок: площадь Свободы, Старый аэропорт, ул. Аделя Кутуя, Архиерейская дача, зооботсад и Шамовская больница. Сбор участников намечен на 20.00, старт — в 22.00 с площади 1-го Мая около Казанского кремля.

Велоэкскурсию будет сопровождать радиотрансляция об истории Казани на 102,8 FM. Вместе с колонной велосипедистов отправится ди-джей, который организует с места события прямые включения в эфир радио. Для удобства участникам велофеста рекомендуется слушать экскурсию через приложение указанного радио.

Ожидается, что на ночную велопрогулку в Казани традиционно съедутся участники из близлежащих городов — Кирова, Йошкар-Олы, Самары и Ульяновска. По словам Дарьи Санниковой, в этом году принять участие в велоэкскурсии также изъявили желание депутаты Государственного Совета Татарстана и Казанской городской Думы.

Регистрация участников осуществляется на сайте www.kazanvelofest.ru. Регистрационные и иные взносы от участников не предусмотрены.

Напомним, ночные массовые велопрогулки с экскурсией проводятся в Казани с 2014 года и ежегодно привлекают большое число участников (в 2014 г. — 2700 чел., в 2015 и 2016 — около 5 тысяч). В предыдущие три года мероприятие организовывалось администрацией Казани совместно с московским ИП Никитин, обладающим товарным знаком «Велоночь». Все мероприятия проводились на внебюджетные средства.