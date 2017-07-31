ЦУКС Самара: Ожидаются неблагоприятные погодные явления — дождь, гроза, порывистый ветер

Источник: РИА "Новости"

По информации Приволжского УГМС 1 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 3−8 м/с, днем северо-западный 7−12 м/с, при грозе 15−18 м/с. Температура воздуха по области ночью +14,+19°С, днём +23,+28°С. В Самаре ночью +17,+19°С, днём +25,+27°С.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра:

в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101″,»1".

(все операторы сотовой связи).