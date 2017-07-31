ЦУКС Самара: Ожидаются неблагоприятные погодные явления — дождь, гроза, порывистый ветер
ЦУКС Самара: Ожидаются неблагоприятные погодные явления — дождь, гроза, порывистый ветер.
ЦУКС Самара: Ожидаются неблагоприятные погодные явления — дождь, гроза, порывистый ветер.
По информации Приволжского УГМС 1 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 3−8 м/с, днем
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра:
в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101″,»1".
(все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337−72- 82, сообщает