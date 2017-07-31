II автопробег дружбы «Москва-Берлин» прибыл в Нижний Новгород 31 июля

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской Думы. В нижегородском Парке Победы состоялась торжественная церемония встречи, в ней приняла участие глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

Первый автопробег Москва-Берлин был проведен в 2016 году, в нем приняли участие 250 немецких граждан. Протяженность маршрута тогда составила 4 200 км: он прошел через такие крупные города, как Калининград, Санкт-Петербург, Тверь и Смоленск. Второй автопробег стартовал 23 июля 2017 года в Берлине и продлится три недели. Количество участников выросло до 341 человека. Для них было создано семь маршрутов, один из которых прошел через Нижний Новгород.

Глава города тепло пообщалась с участниками автопробега, а также с байкерами клуба «Ночные волки», которые сопровождали автомобили путешественников по территории нашей области.

Елизавета Солонченко отметила, что у Нижнего Новгорода особое отношение к Германии: в 1991 году наш город официально перестал быть «закрытым городом», и самым первым городом-побратимом стал именно немецкий Эссен.

«Солонченко поблагодарила гостей за помощь, которую Эссен оказал нашему городу в нелегкие 90-е годы и за гостеприимство, потому что после поездок в город-побратим очень многие нижегородцы сломали свой персональный «железный занавес», — отмечается в сообщении.

«Этот автопробег дружбы — новый этап российско-немецких отношений. Замечательно, что это мероприятие становится ежегодным, а выражения “дойти до Москвы” и “дойти до Берлина” наконец-то обозначают просто этапы этой прекрасной народной инициативы. Автопробег “Берлин-Москва” — яркий пример народной дипломатии. Это инициатива искренних и дружелюбных людей, способных быть открытыми миру вопреки большой политике, санкциям и ангажированности СМИ. Отстаивание национальных интересов — неотъемлемое право любого государства. Но люди всегда остаются людьми, и это важнее политики», — подчеркнула глава Нижнего Новгорода.

«В западных СМИ нам всегда рассказывают, что американская сторона — это хорошие парни, а русские — это плохие парни. Мы с этим не согласны с такой подачей информации, поэтому решили приехать в Россию, познакомиться и поговорить. Мы хотим добрососедского отношения, мы хотим дружить», — сказал один из участников пробега Ганс Майерхофер.