II автопробег дружбы «Москва-Берлин» прибыл в Нижний Новгород 31 июля
II автопробег дружбы «Москва-Берлин» прибыл в Нижний Новгород 31 июля 2017 года.
II автопробег дружбы «Москва-Берлин» прибыл в Нижний Новгород 31 июля 2017 года.
Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской Думы. В нижегородском Парке Победы состоялась торжественная церемония встречи, в ней приняла участие глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.
Первый автопробег
Глава города тепло пообщалась с участниками автопробега, а также с байкерами клуба «Ночные волки», которые сопровождали автомобили путешественников по территории нашей области.
«Солонченко поблагодарила гостей за помощь, которую Эссен оказал нашему городу в нелегкие 90-е годы и за гостеприимство, потому что после поездок в
«Этот автопробег дружбы — новый этап
«В западных СМИ нам всегда рассказывают, что американская сторона — это хорошие парни, а русские — это плохие парни. Мы с этим не согласны с такой подачей информации, поэтому решили приехать в Россию, познакомиться и поговорить. Мы хотим добрососедского отношения, мы хотим дружить», — сказал один из участников пробега Ганс Майерхофер.
После Нижнего Новгорода путь участников автопробега пройдет через Чебоксары, Казань, Самару, Пензу, Рязань, 8 августа автопробег придет в Москву.