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15:39 (мск), источник: 365info.kz

В трех регионах РК объявлено штормовое предупреждение

Град, пыльные бури и туман ожидаются 1 августа в различных областях Казахстана.

Источник: 365info.kz

По данным РГП «Казгидромет» 1 августа 2017 года на западе, северо-западе и востоке республики ожидается неустойчивая погода.

Местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15−20, днем порывы 25 м/с.

В отдельных районах возможен град. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Костанайской областях местами усилится ветер 15−20 м/с, возможен град.

В Южно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской областях местами усилится ветер до 15−20 м/с. Возможны пыльные бури. В Павлодарской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман..

На остальной территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Днем в Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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