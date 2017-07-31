В трех регионах РК объявлено штормовое предупреждение

По данным РГП «Казгидромет» 1 августа 2017 года на западе, северо-западе и востоке республики ожидается неустойчивая погода.
Местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15−20, днем порывы 25 м/с.
В отдельных районах возможен град. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Костанайской областях местами усилится ветер 15−20 м/с, возможен град.
В Южно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской областях местами усилится ветер до 15−20 м/с. Возможны пыльные бури. В Павлодарской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман..
На остальной территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Днем в Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.