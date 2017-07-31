Исследователи нашли способ приготовления чипсов из медуз

Источник: Lance Anderson/CC0

Новая технология базируется на вымачивании медуз в спирте, который позволяет быстро избавиться от воды.

«За несколько дней спирт замещает воду в медузах. Когда он испаряется, они полностью высыхают», — приводит слова гастрофизика Мие Педерсен Since Direct.

Отмечается, что ей пришла в голову идея взглянуть на медуз не как на животных, но как на разновидность геля, который по-разному ведет себя в тех или иных жидкостях.

Подобный способ обработки не только сделает их более привлекательными для жителей Европы, но и позволит значительно ускорить производство продукции из медуз в Азии, где ежегодно выпускают тонны сушенных морских животных со студенистым телом.

Процесс высушивания занимает примерно 30−40 дней. Помимо спирта, в нем используются поваренная соль, а также квасцы.

Конечный продукт напоминает картофельные чипсы и, по словам Педерсен, вкус и внешний вид сушенных медуз без сомнения имеют гастрономический потенциал.

Гастрофизика — это новая наука, представители которой занимаются изучением еды.