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16:08 (мск), источник: Практика

Исследователи нашли способ приготовления чипсов из медуз

Процесс высушивания занимает примерно 30−40 дней.

Источник: Lance Anderson/CC0

Новая технология базируется на вымачивании медуз в спирте, который позволяет быстро избавиться от воды.

«За несколько дней спирт замещает воду в медузах. Когда он испаряется, они полностью высыхают», — приводит слова гастрофизика Мие Педерсен Since Direct.

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Отмечается, что ей пришла в голову идея взглянуть на медуз не как на животных, но как на разновидность геля, который по-разному ведет себя в тех или иных жидкостях.

Подобный способ обработки не только сделает их более привлекательными для жителей Европы, но и позволит значительно ускорить производство продукции из медуз в Азии, где ежегодно выпускают тонны сушенных морских животных со студенистым телом.

Процесс высушивания занимает примерно 30−40 дней. Помимо спирта, в нем используются поваренная соль, а также квасцы.

Конечный продукт напоминает картофельные чипсы и, по словам Педерсен, вкус и внешний вид сушенных медуз без сомнения имеют гастрономический потенциал.

Гастрофизика — это новая наука, представители которой занимаются изучением еды.

Ранее «Практика» информировала о том, что возраст отпечатка древней медузы стал доказательством появления хищников на 20 млн лет раньше.

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