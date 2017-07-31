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17:51 (мск), источник: РИА Новости

Вдова экс-солиста «Иванушек» сообщила, когда решат вопрос с местом похорон

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вопрос о месте, где будет похоронен экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, должен решиться в ближайшие несколько дней, решение зависит от правительства Москвы, рассказала РИА Новости вдова артиста Александра Куцевол.

Источник: РИА "Новости"

Олег Яковлев стал солистом группы «Иванушки International» в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая обратилась к властям Москвы с просьбой захоронить прах экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева на Ваганьковском кладбище столицы, чтобы почтить память артиста могли не только родные и близкие, но и поклонники его таланта. Гурцкая и сенатор Виталий Богданов направили соответствующее обращение руководителю департамента торговли и услуг Москвы Алексею Немерюку.

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«Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы. Место в колумбарии можно приобрести, это не проблема, но нам нужно небольшой участок, чтобы установить памятник. К Олегу хотят прийти поклонники, люди пишут постоянно, спрашивают, куда можно прийти», — рассказала Куцевол.

Куцевол отметила, что решить вопрос нужно в ближайшие несколько дней.

«До 40 дней остается неделя, и до этого срока это необходимо сделать. Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют. С ходатайствами обращались продюсерский центр Игоря Матвиенко, народные и заслуженные артисты», — добавила она.

В центре Игоря Матвиенко РИА Новости подтвердили, что занимаются этим вопросом.

«Мы занимаемся вопросом захоронения Олега. Спасибо Диане Гурцкой и ее мужу Петру Кучеренко, которые так же занимаются этим вопросом», — прокомментировал РИА Новости исполнительный продюсер центра Андрей Лукинов.

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