Вдова экс-солиста «Иванушек» сообщила, когда решат вопрос с местом похорон

Источник: РИА "Новости"

Олег Яковлев стал солистом группы «Иванушки International» в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая обратилась к властям Москвы с просьбой захоронить прах экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева на Ваганьковском кладбище столицы, чтобы почтить память артиста могли не только родные и близкие, но и поклонники его таланта. Гурцкая и сенатор Виталий Богданов направили соответствующее обращение руководителю департамента торговли и услуг Москвы Алексею Немерюку.

«Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы. Место в колумбарии можно приобрести, это не проблема, но нам нужно небольшой участок, чтобы установить памятник. К Олегу хотят прийти поклонники, люди пишут постоянно, спрашивают, куда можно прийти», — рассказала Куцевол.

Куцевол отметила, что решить вопрос нужно в ближайшие несколько дней.

«До 40 дней остается неделя, и до этого срока это необходимо сделать. Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют. С ходатайствами обращались продюсерский центр Игоря Матвиенко, народные и заслуженные артисты», — добавила она.

В центре Игоря Матвиенко РИА Новости подтвердили, что занимаются этим вопросом.