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15:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 24 тысяч мальков стерляди выпущено в Волгу в Кстовском районе Нижегородской области 31 июля

Нижний Новгород. 31 июля. НТА-Приволжье — Более 24 тысяч мальков стерляди выпущено в Волгу в Кстовском районе Нижегородской области 31 июля.

Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ ЗС НО, в мероприятии, проходившем в рамках реализации экологической политики компании «Лукойл», приняли участие заместитель председателя комитета ЗС НО по экологии и природопользованию Роман Кабешев, депутат регионального парламента, член комитета Алексей Коваленко, представители экологических организаций, общественности и СМИ.

Как пояснили организаторы, мероприятие прошло в рамках Года экологии в России. Его цель — сохранение биоразнообразия и поддержка местных экосистем.

«Экосистема Волги страдает от чрезмерной зарегулированности каскадом гидростанций. ГЭС мешают естественному процессу воспроизводства водных биоресурсов. Многие породы рыб либо исчезли, либо существенно сократили свою популяцию. Чтобы этого не произошло, необходимо компенсировать ущерб путем искусственного зарыбления. Кроме того, отсутствие экологической культуры оказывает негативное воздействие на природную среду, тем самым нарушается экологический баланс. Это касается, в том числе и водных объектов», — заявил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Роман Кабешев.

Стерлядь является осетровой породой рыб и считается исчезающим и запрещённым к вылову видом. В природе рыба может достигать больше метра в длину и жить до 30 лет.

Как пояснили эксперты, во взрослых особей мальки превратятся через пять лет, и тогда смогут дать свое потомство. Экологи подчеркивают, что до этого возраста дойдут не все особи. Согласно научным данным, средняя выживаемость — всего 2%. Но в Нижегородской области этот показатель достигает и более высоких значений.

«Из всего великолепия рыб с черной икрой осталась только стерлядь. Сегодня эта рыба занесена в Красную книгу Нижегородской области. Уверен, что совместными усилиями специалистов и общественности удастся сохранить стерлядь в ее естественной среде обитания — Волге, и будущие поколения будут знать об этих породах рыб не понаслышке. В рамках реализации экологической политики компании “Лукойл” мы продолжим проведение экологических акций, направленных на сохранение и развитие объектов животного и растительного мира», — отметил депутат ЗС НО Алексей Коваленко.

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