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15:19 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Движение метро от станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде будет левосторонним

ГУММиД планирует сделать левосторонним движение метро от станции «Стрелка» нижегородского метрополитена.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Об этом сегодня после оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода заявил директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Юрий Гаранин.

По его словам, работы по строительству станции выполнены более чем на 70%, и сейчас ведется корректировка проекта по изменению направления движения от нее. Как сообщил директор ГУММиД, вся Сормовско-Мещерская линия является левосторонней. Для того чтобы исключить встречное движение поездов и были внесены изменения в проект. Главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова представители СМИ, в свою очередь, спросили, решён ли вопрос по выделению федеральных средств на строительство станции «Оперный театр».

Напомним, в конце апреля 2017 года первый замглавы горадминистрации Сергей Миронов рассказал, что за выделением средств на эту станцию администрация уже обратилась в федерацию. По словам Сити-менеджера, сейчас идут переговоры, документация по станции передана в областное правительство. Как сообщил Белов, — «На данный момент ни федерация, ни область нам не отказывают. Сам город такие средства — на одну станцию нужно не меньше 10 млрд рублей — не потянет», — отметил сити-менеджер.

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