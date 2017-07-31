Движение метро от станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде будет левосторонним
ГУММиД планирует сделать левосторонним движение метро от станции «Стрелка» нижегородского метрополитена.
ГУММиД планирует сделать левосторонним движение метро от станции «Стрелка» нижегородского метрополитена.
Об этом сегодня после оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода заявил директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Юрий Гаранин.
По его словам, работы по строительству станции выполнены более чем на 70%, и сейчас ведется корректировка проекта по изменению направления движения от нее. Как сообщил директор ГУММиД, вся
Напомним, в конце апреля 2017 года первый замглавы горадминистрации Сергей Миронов рассказал, что за выделением средств на эту станцию администрация уже обратилась в федерацию. По словам