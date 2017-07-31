Движение метро от станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде будет левосторонним

Источник: Вести - Нижний Новгород

Об этом сегодня после оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода заявил директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Юрий Гаранин.

По его словам, работы по строительству станции выполнены более чем на 70%, и сейчас ведется корректировка проекта по изменению направления движения от нее. Как сообщил директор ГУММиД, вся Сормовско-Мещерская линия является левосторонней. Для того чтобы исключить встречное движение поездов и были внесены изменения в проект. Главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова представители СМИ, в свою очередь, спросили, решён ли вопрос по выделению федеральных средств на строительство станции «Оперный театр».