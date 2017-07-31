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15:38 (мск), источник: Nur.kz

Потерявшая ноги в страшной аварии алматинка выписалась из больницы

Катя призналась, что устала от «больничного покоя», и, услышав от врача о возможности выписки, обрадовалась.

Источник: Nur.kz

Потерявшая ноги в страшном ДТП алматинка Екатерина Парафиева выписалась из больницы, пишет Tengrinews.kz.

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«Кто счастливый едет домой, тот я!», — заявила девушка.

Катя призналась, что устала от «больничного покоя», и, услышав от врача о возможности выписки, обрадовалась.

«Этап больничной реабилитации позади, за что отдельное спасибо врачам и сотрудникам больницы, которые принимали в этом непосредственное участие. Теперь у нас этап домашней адаптации, назовем его так. Будем привыкать, будем учиться», — написала Парафиева.

Напомним, авария произошла 16 июня на проспекте Аль-Фараби, близ пересечения с улицей Навои.

Полиция Алматы проводит досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала Екатерина Парафиева и ее подруга.

По словам брата Екатерины Евгения, операцию ей сделали бесплатно, собранные неравнодушными средства пойдут на реабилитацию, которая может продлиться не один год.

Мужчина добавил, что некие люди пытались взломать киви-кошелек: рассказывали про какой-то сбой, просили сообщить пин-код. Но его родственники никому не сказали.

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