Признанный умершим актюбинец вышел из тюрьмы и отрекся от семьи

В Актюбинской области мужчина, признанный умершим, оказался жив. Как выяснилось, он отбывал наказание в местах лишения свободы, а когда освободился, отрекся от своей семьи.

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Об этом рассказал в Facebook руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев.

«Прием в Центре правовых услуг выявил интересный жизненный случай.

Обратился мужчина, освободившийся из мест лишения свободы, с просьбой помочь получить документы, определить место для проживания. Его разместили в Центре социальной адаптации, помогают с документами, — пояснил Даулембаев.

Сотрудник прокуратуры добавил, что по правилам ему вручили ответ, но копию все же направили по адресу, который он указал в качестве обратного в Уральск.

«Неожиданным для нас стал звонок женщины, которая, представившись его дочерью, рассказала, что ее отец пропал более 10 лет назад, и его через суд успели признать умершим», — рассказал Жасулан Даулембаев.

Выяснилось, что мужчина сам ушел из семьи, проживал какое-то время в России, совершил там преступление и отбывал наказание.