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15:22 (мск), источник: Tengrinews

Эротическое видео в зале прилета объяснили в аэропорту Алматы

В международном аэропорту Алматы объяснили, почему по телевизору в зале прилета международных рейсов показывали постельную сцену, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Это был фильм “Перевозчик”, который транслировался по каналу “Кинохит” в 15.05. В этом фильме есть постельная сцена. Вот ее-то и сняли на телефон», — сообщил президент международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов.

По его словам, всего в аэропорту установлено 15 телевизоров.

«Одна из рекламных компаний арендует у аэропорта территорию для рекламы телевизоров. Она заключила договор с кабельным оператором, купила у него пакет с 60 каналами. Переключать каналы могут сами пассажиры. Подходят и переключают каналы. Кто-то смотрит спорт, кто-то новости. В этом пакете канала “Кинохит” не было. Сейчас разбираются, как канал оказался в этом пакете», — пояснил он.

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