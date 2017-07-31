Эротическое видео в зале прилета объяснили в аэропорту Алматы

«Это был фильм “Перевозчик”, который транслировался по каналу “Кинохит” в 15.05. В этом фильме есть постельная сцена. Вот ее-то и сняли на телефон», — сообщил президент международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов.

«Одна из рекламных компаний арендует у аэропорта территорию для рекламы телевизоров. Она заключила договор с кабельным оператором, купила у него пакет с 60 каналами. Переключать каналы могут сами пассажиры. Подходят и переключают каналы. Кто-то смотрит спорт, кто-то новости. В этом пакете канала “Кинохит” не было. Сейчас разбираются, как канал оказался в этом пакете», — пояснил он.