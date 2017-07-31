Эротическое видео в зале прилета объяснили в аэропорту Алматы
В международном аэропорту Алматы объяснили, почему по телевизору в зале прилета международных рейсов показывали постельную сцену, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В международном аэропорту Алматы объяснили, почему по телевизору в зале прилета международных рейсов показывали постельную сцену, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Это был фильм “Перевозчик”, который транслировался по каналу “Кинохит” в 15.05. В этом фильме есть постельная сцена. Вот
По его словам, всего в аэропорту установлено 15 телевизоров.
«Одна из рекламных компаний арендует у аэропорта территорию для рекламы телевизоров. Она заключила договор с кабельным оператором, купила у него пакет с 60 каналами. Переключать каналы могут сами пассажиры. Подходят и переключают каналы.