На Среднем Урале проложили первый брендовый турмаршрут
Через четыре города.
Через четыре города.
«Самоцветные истории Урала» могут стать одним из брендовых туристических маршрутов России. К такому выводу пришли эксперты Министерства культуры РФ после ознакомительной поездки по Свердловской области, посетив Екатеринбург, Невьянск, Березовский и Нижний Тагил.
В пользу трехдневного тура для всех категорий туристов, объединяющего более 10 объектов показа, зачтены хорошие дороги, достаточность объектов размещения и питания. Особо экспертами отмечены уральский геологический музей, Литературный квартал в Екатеринбурге и Невьянский
«Самое потрясающее впечатление — это
Брендовый маршрут получает собственный логотип и бонусную программу для туристов. Он рекомендуется к продвижению отечественным и зарубежным туроператорам. Для Свердловской области это не только возможность увеличить турпоток, но и повысить инвестпривлекательность территорий, по которым проходит поездка.
По словам замминистра инвестиций и развития региона Александра Породнова, предложение включить «Самоцветное кольцо Урала» в перечень таких маршрутов было подано год назад. «Мы предлагали несколько вариантов маршрута, объекты показа выбирали сами эксперты. Для нас брендирование — это привлечение дополнительного федерального ресурса для продвижения нашей туристической дестинации», — отметил он.
Стоит отметить, что «Самоцветные истории Урала» созданы на базе автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала», который развивается в Свердловской области с 2014 года и входит в федеральную целевую программу. За 2015−2016 годы на разработку кластера из госбюджета было привлечено 280 миллионов рублей, еще 200 миллионов выделено из областного «кошелька».
В рамках «Самоцветного кольца Урала» действует более 15 регулярных туров, запущен специальный сайт с возможностью
Заседание экспертного совета Минкультуры РФ, которое решит судьбу «Самоцветных историй Урала», состоится в начале августа.