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15:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале проложили первый брендовый турмаршрут

Через четыре города.

Источник: УралИнформБюро

«Самоцветные истории Урала» могут стать одним из брендовых туристических маршрутов России. К такому выводу пришли эксперты Министерства культуры РФ после ознакомительной поездки по Свердловской области, посетив Екатеринбург, Невьянск, Березовский и Нижний Тагил.

В пользу трехдневного тура для всех категорий туристов, объединяющего более 10 объектов показа, зачтены хорошие дороги, достаточность объектов размещения и питания. Особо экспертами отмечены уральский геологический музей, Литературный квартал в Екатеринбурге и Невьянский историко-архитектурный музей, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Среднего Урала.

«Самое потрясающее впечатление — это музей-шахта в Березовском, для гостей из других регионов — это настоящий Урал. Сам регион очень интересный, и запросы на туры в Свердловскую область есть давно. Мы надеемся, что вскоре появится интересный продукт не только для жителей Большого Урала, но и Москвы, и Санкт-Петербурга», — поделился впечатлениями исполнительный директор группы компаний «Невские сезоны» Кирилл Соколов.

Брендовый маршрут получает собственный логотип и бонусную программу для туристов. Он рекомендуется к продвижению отечественным и зарубежным туроператорам. Для Свердловской области это не только возможность увеличить турпоток, но и повысить инвестпривлекательность территорий, по которым проходит поездка.

По словам замминистра инвестиций и развития региона Александра Породнова, предложение включить «Самоцветное кольцо Урала» в перечень таких маршрутов было подано год назад. «Мы предлагали несколько вариантов маршрута, объекты показа выбирали сами эксперты. Для нас брендирование — это привлечение дополнительного федерального ресурса для продвижения нашей туристической дестинации», — отметил он.

Стоит отметить, что «Самоцветные истории Урала» созданы на базе автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала», который развивается в Свердловской области с 2014 года и входит в федеральную целевую программу. За 2015−2016 годы на разработку кластера из госбюджета было привлечено 280 миллионов рублей, еще 200 миллионов выделено из областного «кошелька».

В рамках «Самоцветного кольца Урала» действует более 15 регулярных туров, запущен специальный сайт с возможностью онлайн-бронирования и оплаты поездок, трансфер осуществляется на брендированных автобусах. Все это позволило более чем вдвое увеличить турпоток.

Заседание экспертного совета Минкультуры РФ, которое решит судьбу «Самоцветных историй Урала», состоится в начале августа.

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