Пермскому «человеку-пауку» грозит 15 суток ареста

Источник: Вести - Пермь

Пермяк спустился с 16 этажа без страховки. Смельчака в соцсетях уже окрестили пермским человеком-пауком.

По словам свидетелей, мужчина благополучно спустился с высотки, которая находится на улице Мира. К счастью, обошлось без происшествий.

Кто-то из наблюдающих вызвал полицию. Но стражи порядка приехали поздно — экстремал уже скрылся.

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