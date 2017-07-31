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15:32 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермскому «человеку-пауку» грозит 15 суток ареста

Пермяк благополучно спустился с 16 этажа без страховки.

Источник: Вести - Пермь

Пермяк спустился с 16 этажа без страховки. Смельчака в соцсетях уже окрестили пермским человеком-пауком.

По словам свидетелей, мужчина благополучно спустился с высотки, которая находится на улице Мира. К счастью, обошлось без происшествий.

Кто-то из наблюдающих вызвал полицию. Но стражи порядка приехали поздно — экстремал уже скрылся.

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Юристы отмечают, что за этот поступок парню грозит административное наказание в виде штрафа за нарушение общественного порядка. Либо это можно расценить как мелкое хулиганство, за что полагается арест на 15 суток.

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