В ЦПКиО Волгограда до конца лета приведут в порядок зеленую зону

Проводятся работы по санитарной очистке, специалисты вырубают засохшие деревья, вывозят мусор, для высадки новых растений в ближайшее время привезут плодородный грунт. Кроме того, специалисты обещают, что к концу года в парке появится колесо обозрения.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Мы хотим, чтобы этот парк был по-настоящему народный. Чтобы здесь постоянно находились люди, а для этого мы должны дать людям, которые вкладывают средства, возможность для развития. Сегодня мы дополнительно концессионерам поставим вопрос о создании береговой зоны, дополнительно спуски к набережной, рокадной дороге. Мы хотим отметить, это первый проект в рамках государственно-частного партнерства на территории города Волгограда и Волгоградской области».