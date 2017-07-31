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16:13 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В ЦПКиО Волгограда до конца лета приведут в порядок зеленую зону

До конца лета в Центральном парке культуры и отдыха приведут в порядок зеленую зону. Сегодня на территории продолжается реконструкция.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Проводятся работы по санитарной очистке, специалисты вырубают засохшие деревья, вывозят мусор, для высадки новых растений в ближайшее время привезут плодородный грунт. Кроме того, специалисты обещают, что к концу года в парке появится колесо обозрения.

Общий план реконструкции Центрального парка рассчитан на несколько лет. Решить планируется целый ряд важных проблем: замена и прокладка систем водоснабжения, разделение парка на тематические зоны, установка арт-объектов.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Мы хотим, чтобы этот парк был по-настоящему народный. Чтобы здесь постоянно находились люди, а для этого мы должны дать людям, которые вкладывают средства, возможность для развития. Сегодня мы дополнительно концессионерам поставим вопрос о создании береговой зоны, дополнительно спуски к набережной, рокадной дороге. Мы хотим отметить, это первый проект в рамках государственно-частного партнерства на территории города Волгограда и Волгоградской области».

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