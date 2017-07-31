В ЦПКиО Волгограда до конца лета приведут в порядок зеленую зону
До конца лета в Центральном парке культуры и отдыха приведут в порядок зеленую зону. Сегодня на территории продолжается реконструкция.
До конца лета в Центральном парке культуры и отдыха приведут в порядок зеленую зону. Сегодня на территории продолжается реконструкция.
Проводятся работы по санитарной очистке, специалисты вырубают засохшие деревья, вывозят мусор, для высадки новых растений в ближайшее время привезут плодородный грунт. Кроме того, специалисты обещают, что к концу года в парке появится колесо обозрения.
Общий план реконструкции Центрального парка рассчитан на несколько лет. Решить планируется целый ряд важных проблем: замена и прокладка систем водоснабжения, разделение парка на тематические зоны, установка
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Мы хотим, чтобы этот парк был