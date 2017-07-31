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15:38 (мск), источник: Интерфакс

Анна Нетребко назвала неверными данные Forbes о ее заработке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Оперная певица Анна Нетребко опровергла сведения журнала Forbes о своих доходах.

Источник: РИА "Новости"

«Журнал Форбс, ваша информация абсолютно не верна! Прекратите врать! Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!», — написала Нетребко в фейсбуке.

В понедельник Forbes опубликовал свой рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов. При составлении рейтинга учитывались годовой доход музыкантов, частота упоминаний в СМИ и на ТВ, а также количество запросов имени исполнителя в интернете.

Нетребко заняла в нем первое место. По данным издания, за год она заработала $7,5 млн. На втором месте Филипп Киркоров — $7,4 млн.

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