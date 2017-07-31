И.о. мэра Омска Фролов открыл «Флору» в «родном» округе
Выставка проводится в новом сквере
Выставка проводится в новом сквере
Сегодня, 31 июля, исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов открыл выставку «Флора-2017» в Кировском округе и по совместительству сквер
В этом году на «Флоре» в Авиагородке высаживали такие растения, которые не погибнут осенью, а будут расти много лет: голубые ели, маньчжурский орех, многолетние кустарники и цветы. Почётные гости пообещали, что на этом благоустройство сквера не закончится.
К слову, с 2007 по 2014 год главой Кировского округа был сам Сергей Фролов.