Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Северный поток-2» будет построен, несмотря на давление США
В Свердловской области разразился медицинский скандал
РБК: Малахов уходит с "Первого канала" из-за конфликта в ток-шоу
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Отец убитого военного ВСУ рассказал о расправах офицеров - СМИ
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла без белья
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Су-30 сможет подавлять электронику вражеских ракет – СМИ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Отпуск с дымком
15:42 (мск), источник: Om1.ru

И.о. мэра Омска Фролов открыл «Флору» в «родном» округе

Выставка проводится в новом сквере Героев-авиаторов, который официально заработал тоже только сегодня.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 31 июля, исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов открыл выставку «Флора-2017» в Кировском округе и по совместительству сквер Героев-авиаторов в Авиагородке, где она в этом году проводится. Также на торжественной церемонии выступили спикер Горсовета Галина Горст и глава Кировского округа Сергей Никифоров.

В этом году на «Флоре» в Авиагородке высаживали такие растения, которые не погибнут осенью, а будут расти много лет: голубые ели, маньчжурский орех, многолетние кустарники и цветы. Почётные гости пообещали, что на этом благоустройство сквера не закончится.

К слову, с 2007 по 2014 год главой Кировского округа был сам Сергей Фролов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мэрия Омска сменила почтовый индекс
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
Биткоин-биржа отвергла связь с арестованным в Греции россиянином
Лидер группы «Ноль» решил не возвращаться в Россию из США
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Анна Нетребко назвала неверными данные Forbes о ее заработке
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умерла Жанна Моро Ушла из жизни легендарная французская актриса, режиссер и певица, звезда кинематографа периода новой волны
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь