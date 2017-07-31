И.о. мэра Омска Фролов открыл «Флору» в «родном» округе

Источник: Om1.ru

Сегодня, 31 июля, исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов открыл выставку «Флора-2017» в Кировском округе и по совместительству сквер Героев-авиаторов в Авиагородке, где она в этом году проводится. Также на торжественной церемонии выступили спикер Горсовета Галина Горст и глава Кировского округа Сергей Никифоров.

В этом году на «Флоре» в Авиагородке высаживали такие растения, которые не погибнут осенью, а будут расти много лет: голубые ели, маньчжурский орех, многолетние кустарники и цветы. Почётные гости пообещали, что на этом благоустройство сквера не закончится.