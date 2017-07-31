Старейшая семья в мире раскрыла секрет своего долголетия

Источник: Publika.md

Семья Донелли вошла в книгу рекордов Гинесса в этом году. Самому старшему из братьев исполнилось 93 года, самому младшему — 72 года.

По их словам, они унаследовали от отца привычку есть «что-нибудь теплое» перед сном.

«Овсянка около десяти вечера, а затем она же на завтрак в семь утра. Овес, молоко и немного яблочного джема», — рассказал младший брат Джо.

Издание отмечает, что овсяная каша понижает давление, снижает уровень холестерина, защищает сердце и является хорошей профилактикой от сахарного диабета.

По словам членов семьи Донелли, всю жизнь они питались только натуральными продуктами: выращенными в собственном саду фруктами и овощами, домашними яйцами.

«Мама шла во двор, сворачивала курице шею и готовила ужин», — делятся они воспоминаниями.