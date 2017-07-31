Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ НАТО и леденящая мощь: Запад обсуждает парад ко Дню ВМФ
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Елена Исинбаева ждет второго ребенка
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Теперь Россия на крючке надолго»: эксперт о планах США по Крыму
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
16:13 (мск), источник: Publika.md

Старейшая семья в мире раскрыла секрет своего долголетия

Тринадцать братьев и сестер из Северной Ирландии, чей совокупный возраст составляет 1073 года, рассказали о секретах своего здоровья и долголетия, пишет газета Daily Mail.

Источник: Publika.md

Семья Донелли вошла в книгу рекордов Гинесса в этом году. Самому старшему из братьев исполнилось 93 года, самому младшему — 72 года.

По их словам, они унаследовали от отца привычку есть «что-нибудь теплое» перед сном.

«Овсянка около десяти вечера, а затем она же на завтрак в семь утра. Овес, молоко и немного яблочного джема», — рассказал младший брат Джо.

Издание отмечает, что овсяная каша понижает давление, снижает уровень холестерина, защищает сердце и является хорошей профилактикой от сахарного диабета.

По словам членов семьи Донелли, всю жизнь они питались только натуральными продуктами: выращенными в собственном саду фруктами и овощами, домашними яйцами.

«Мама шла во двор, сворачивала курице шею и готовила ужин», — делятся они воспоминаниями.

Хлеб в семье тоже пекли сами, а алкоголь пили очень редко, передаёт РИА Новости.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
Пять российских туристов умерли в Турции за два дня
Путин ужесточил контроль за оборотом алкоголя
На Алтае расследуют смерть ребенка из-за долгого ожидания скорой
Анна Нетребко назвала неверными данные Forbes о ее заработке
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь