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16:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Новая схема движения введена в связи с открытием второго Борского моста в Нижегородской области

Нижний Новгород. 31 июля. НТА-Приволжье — Новая схема движения введена в связи с открытием второго Борского моста в Нижегородской области.

Источник: Reuters

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУАД Нижегородской области, движение по новому мосту будет осуществляться в направлении из Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в случае движения по направлению из Нижнего Новгорода в сторону Бора автовладельцам нужно будет ехать по развязке на ул. Акимова на новый Борский мост.

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Если необходимо попасть в деревню Неклюдово, то необходимо будет, съехав с моста на Борской стороне, держаться правой стороны и по развязке проехать дальше на Неклюдово и Золотово.

Чтобы добраться до Бора, то автовладельцам нужно будет просто продолжить движение прямо — в сторону действующего Борского кольца. Если необходимо добраться до Кирова, то нужно будет также заехать на Борское кольцо и оттуда попасть на третий съезд в Кировском направлении.

Чтобы попасть в Нижний Новгород со стороны Кирова и Бора нужно съехать с действующего Борского кольца и держаться правее. По дамбе можно будет попасть на старый Борский мост.

Как сообщалось ранее, движение по второму Борскому мосту в Нижегородской области запущено в полном объеме с утра 31 июля.

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