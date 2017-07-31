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16:06 (мск), источник: Интерфакс

Черные лебеди в Самарском зоопарке впервые стали родителями спустя восемь лет после образования пары

Самара. 31 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Долгожданное пополнение произошло в семействе черных австралийских лебедей в Самарском зоопарке, сообщается на странице учреждения в соцсети ВКонтакте в понедельник.

Эти великолепные птицы появились в Самаре в 2009 году. Их назвали Анатолий и Анастасия в честь молодоженов, которые посетили зоопарк в день открытия лебединого озера.

Черные лебеди становятся половозрелыми на третий год жизни, однако потомство у Анатолия и Анастасии появилось лишь спустя восемь лет после образования пары.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первую кладку пришлось поместить в инкубатор, так как самка по каким-то причинам перестала ее насиживать. Оказалось, что три из четырех яиц были неоплодотворенными», — пишут сотрудники зоопарка.

Вылупившийся птенец чувствует себя хорошо, и спустя неделю его смогут увидеть все посетители зоопарка.

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