Черные лебеди в Самарском зоопарке впервые стали родителями спустя восемь лет после образования пары

Эти великолепные птицы появились в Самаре в 2009 году. Их назвали Анатолий и Анастасия в честь молодоженов, которые посетили зоопарк в день открытия лебединого озера.

Черные лебеди становятся половозрелыми на третий год жизни, однако потомство у Анатолия и Анастасии появилось лишь спустя восемь лет после образования пары.

<div id="vk_post_-8385145_1164"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-8385145_1164", -8385145, 1164, 'Yv-2hMNswbeWZYaZgvraL9YClQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Первую кладку пришлось поместить в инкубатор, так как самка по каким-то причинам перестала ее насиживать. Оказалось, что три из четырех яиц были неоплодотворенными», — пишут сотрудники зоопарка.