Черные лебеди в Самарском зоопарке впервые стали родителями спустя восемь лет после образования пары
Самара. 31 июля.
Самара. 31 июля.
Эти великолепные птицы появились в Самаре в 2009 году. Их назвали Анатолий и Анастасия в честь молодоженов, которые посетили зоопарк в день открытия лебединого озера.
Черные лебеди становятся половозрелыми на третий год жизни, однако потомство у Анатолия и Анастасии появилось лишь спустя восемь лет после образования пары.
«Первую кладку пришлось поместить в инкубатор, так как самка по
Вылупившийся птенец чувствует себя хорошо, и спустя неделю его смогут увидеть все посетители зоопарка.