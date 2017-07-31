Кишиневцам запретят парковаться на бульваре Штефан чел Маре

Парковочные места обустроят в направлении Буюкань только до пересечения с ул. Армянская. На отрезке между улицами Армянская и С. Лазо парковки не будет разрешены, а от ул. Лазо до перекрестка на ул. Крянгэ, будут обустроены парковочные места, за исключением нескольких участков.