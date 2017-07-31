Кишиневцам запретят парковаться на бульваре Штефан чел Маре
По завершению ремонтных работ на проспекте Штефан чел Маре в столице автолюбителям будет запрещено парковать автомобили вдоль улицы.
По завершению ремонтных работ на проспекте Штефан чел Маре в столице автолюбителям будет запрещено парковать автомобили вдоль улицы.
Парковочные места обустроят в направлении Буюкань только до пересечения с ул. Армянская. На отрезке между улицами Армянская и С. Лазо парковки не будет разрешены, а от ул. Лазо до перекрестка на ул. Крянгэ, будут обустроены парковочные места, за исключением нескольких участков.
После ул. С. Лазо водители смогут парковаться на пр. Штефан чел Маре, за исключением прилегающей территории Посольства Венгрии, на участке в пределах улиц Петру Мовилэ и Тома Чорбэ, а так же улицы Тома Чорбэ и Михай Витязул.