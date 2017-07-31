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16:53 (мск), источник: ИА REGNUM

А был ли сквер? На Мамаевом Кургане в Волгограде уничтожен «парк вдов»

Реконструкция, которая проводится на Мамаевом Кургане в Волгограде, вызывает положительные отклики далеко не у всех волгоградцев. Так, «тревогу забили» местные коммунисты, заявив, что в городе-герое «властными структурами осуществлен акт очередного вандализма», передаёт ИА REGNUM 31 июля.

Источник: ИА REGNUM

«В самом сердце России, на Мамаевом кургане, откуда началось изгнание немецко-фашистских войск из нашей страны, уничтожен парк вдов. На политой кровью советских воинов земле, где безутешные жены и дочери в память о своих мужьях и отцах высадили деревья, теперь планируется разместить автостоянку и чудо-аттракционы», — говорится в распространенном отделением волгоградского областного комитета КПРФ заявлении.

В тексте отмечается, что «действия волгоградских руководителей вызвали бурю возмущений во всей России» и уже дошли до президента РФ Владимира Путина.

Местные коммунисты выразили решительный протест «этому варварскому и вероломному акту» и потребовали восстановить разрушенный парк.

Между тем, как пояснил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, «ни в документах, ни в народной памяти такого сквера (парка, высаженного сталинградскими вдовами, информация о котором появилась также в ряде региональных СМИ — прим. ИА REGNUM) не существует». По его словам, некоторые растения здесь росли с 60-х, однако большая их часть — это самосев, и тот без полива засыхал.

В «исторической фальсификации» обвинила депутатов-коммунистов депутат Госдумы РФ от «Единой России» Татьяна Цыбизова. По словам её словам, на Мамаевом Кургане мемориальный парк действительно существует, но никаких «аллей вдов» в рамках парка никогда не закладывалось.

«Деревья сажались в разные времена и разными людьми: ветеранами, жителями и гостями города, школьниками, волонтерами, студентами. Им не присваивались названия и не выделялись никакие границы внутри парка», — добавила Татьяна Цыбизова, при этом выразив уверенность, что «такое знаковое место, как Мамаев курган, где ковалась сталинградская победа, просто не имеет права выглядеть так, как выглядело до начала благоустройства».

Абсурдной шумихой вокруг замены старых деревьев новыми называет депутат облдумы Александр Осипов, пишут «Городские вести».

«В пятидесяти метрах от этого места, за аллеей ведущей к остановке электрички, моей бабушке — вдове капитана юстиции Николая Сергеевича Осипова и моему отцу, его сыну, в начале 60 разрешили посадить дерево и установить табличку. Дерево цело до сих пор. Табличку постоянно воруют металлисты. Во время 90 х разрезали и разворовали трубы полива. Почти все деревья, a это были ели и сосны, погибли. Осталась сирень и наша катальпа. Вязы со стороны офиса, который был построен в 90-х […] никогда не поливались и парка там не было (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM)», — написал парламентарий на своей странице в Facebook .

По словам Александра Осипова, на этом будет прекрасный парк с поливом и деревьями.

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«Такими же, как уже высажены. Кто-то вспомнил про вдов? Мы их всегда помним. Каждый год приходим на символическую могилу деда. Прибираем у монументов на аллее славы. А берёзы высохли ещё в 2010 м (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM)», — добавил народный избранник, выразив благодарность директору музея заповедника Алексею Васину за то, что «реализовал прекрасную идею возрождения парка у подножия Мамаева Кургана».

Напомним, мемориальный парк у подножия Мамаева Кургана появился до открытия основного комплекса ещё в 1965 году. Тысячи горожан высадили деревья и кустарники в память о своих родственниках, погибших в Великой Отечественной войне. Сквер с тех пор ни разу не обновлялся.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время у подножия главной высоты России ведётся масштабные работы по благоустройству территории, завершить которые планируется к 9 мая 2018 года. Новый объект станет самым крупным современным сквером на территории областного центра. Первый этап благоустройства парка уже завершён открытием Аллеи России. В обновленной части сквера высажены деревья и кустарники, сооружены пешеходные дорожки, смонтированы современные парковые светильники и садовая мебель, установлен знак, символизирующий исторический и природный памятник — легендарный Сталинградский тополь.

Второй и третий этапы реконструкции включают в себя не только новое озеленение, но и обустройство пешеходных аллей и тротуаров, вело‑ и роликовых дорожек. Здесь также оборудуют освещение, видеонаблюдение, предусмотрят систему полива, установят скамейки, урны, уличные светильники, оборудуют амфитеатр. Согласно проектной документации, здесь планируется высадить порядка 930 деревьев (рябина, клен, береза, черемуха, липа, акация, дуб, сосна крымская, сосна обыкновенная, ель, лиственница) и 1,6 тыс. кустарников (сирень, кизильник, смородина.

Также на территории от проспекта Ленина до железнодорожного полотна будут построены два сухих фонтана, а также площадка для выставочных образцов военной техники и вооружения. В проекте также предусмотрена организация современной парковки на 240 мест. Как пояснили в областной администрации, концепция благоустройства разработана с учётом мнения экспертного сообщества, общественности, а также предложений молодых архитекторов института архитектуры и строительства ВолгГТУ.

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