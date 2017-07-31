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16:23 (мск), источник: АиФ Калининград

Клиенты салонов красоты Калининграда жалуются на навязывание кредитов

Клиенты салонов красоты Калининграда массово жалуются на навязывание товаров. С начала 2017 года в управление Роспотребнадзора поступило 18 подобных обращений, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Схема каждый раз практически одинакова. Клиент приходит на косметическую процедуру, которая длится несколько часов.

«Все это время сотрудники компаний настойчиво убеждают потребителей в необходимости покупки “уникальных” товаров, мотивируя тем, что составляющие компоненты косметических средств способны оказать значительный омолаживающий эффект, питают кожу и удаляют пигментацию, а средства по уходу за волосами удаляют перхоть, препятствуют облысению, восстанавливают структуру волос», — говорят специалисты ведомства.

Отказаться от таких «чудо-препаратов» может не каждый, к тому же договор купли-продажи оформляется на месте. Но препараты недешевые, поэтому продавцы предлагают клиентам оформить кредит. Сделать это также просто — представитель банка присутствует тут же!

Купившие дорогие товары рассчитывают на хороший результат. Не дождавшись его, хотят возвратить деньги.

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