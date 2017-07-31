Клиенты салонов красоты Калининграда жалуются на навязывание кредитов
Клиенты салонов красоты Калининграда массово жалуются на навязывание товаров. С начала 2017 года в управление Роспотребнадзора поступило 18 подобных обращений, сообщает
Клиенты салонов красоты Калининграда массово жалуются на навязывание товаров. С начала 2017 года в управление Роспотребнадзора поступило 18 подобных обращений, сообщает
Схема каждый раз практически одинакова. Клиент приходит на косметическую процедуру, которая длится несколько часов.
«Все это время сотрудники компаний настойчиво убеждают потребителей в необходимости покупки “уникальных” товаров, мотивируя тем, что составляющие компоненты косметических средств способны оказать значительный омолаживающий эффект, питают кожу и удаляют пигментацию, а средства по уходу за волосами удаляют перхоть, препятствуют облысению, восстанавливают структуру волос», — говорят специалисты ведомства.
Отказаться от таких «чудо-препаратов» может не каждый, к тому же договор
Купившие дорогие товары рассчитывают на хороший результат. Не дождавшись его, хотят возвратить деньги.