В Центральном парке Воронежа появятся барбекю-поляна и трасса для маунтинбайка
Мэрия ищет подрядчика для проекта 2 очереди реконструкции бывшего «Динамо».
Мэрия ищет подрядчика для проекта 2 очереди реконструкции бывшего «Динамо».
Управление строительной политики мэрии объявило поиск подрядчика для выполнения
Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет разработать проектную и рабочую документацию на освещение подъездных путей к парку, центральной аллеи, зон отдыха и велодорожек, подъемники для лыжников и саночников, аттракционы, визуализацию озеленения (в том числе и поэлементно). Предусмотрено строительство основной велотрассы (до 3,8 км) и велотрассы для развития маунтинбайка (с использованием горного велосипеда, предназначенного для катания вне дорог) до 0,6 км, а также комплексных спортплощадок для игр в пляжный волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис. Кроме того, предполагается устройство
Планируется архитектурная подсветка крупных деревьев и основных объектов парка, реконструкция круглого павильона, устройство входных групп со стороны стадиона «Динамо», улиц Ипподромная и Березовая Роща, система полива. Кроме того, предусмотрено восстановление пруда в районе Верхнего озера с организацией лодочной станции и городского зеленого пляжа. Рядом разместят некий
Заявки от участников принимаются до 11:30 пятницы, 18 августа. Заявки рассмотрят в среду, 23 августа.
Контекст Реконструкция Центрального парка («Динамо») началась в 2014 году. На первом этапе обустроили центральную аллею, детские площадки, пруд, фонтан, ручей с мостами, универсальные площадки, площадки со спортивными тренажерами, лестничные сходы, сети водоснабжения, водоотведения, канализации, поливочного водопровода, электроснабжения и электроосвещения, построили парковку, установили скамейки, благоустроили площадку памятника на месте боев Красной армии с
В июле 2017 года в Центральном парке обустроили четыре парковочные площадки со стороны улицы Ленина. Появилось 240 парковочных мест.