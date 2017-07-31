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16:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Центральном парке Воронежа появятся барбекю-поляна и трасса для маунтинбайка

Мэрия ищет подрядчика для проекта 2 очереди реконструкции бывшего «Динамо».

Источник: РИА "Воронеж"

Управление строительной политики мэрии объявило поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для второй очереди реконструкции Воронежского центрального парка (бывший «Динамо») в пятницу, 28 июля. Проект оценили в 6,5 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет разработать проектную и рабочую документацию на освещение подъездных путей к парку, центральной аллеи, зон отдыха и велодорожек, подъемники для лыжников и саночников, аттракционы, визуализацию озеленения (в том числе и поэлементно). Предусмотрено строительство основной велотрассы (до 3,8 км) и велотрассы для развития маунтинбайка (с использованием горного велосипеда, предназначенного для катания вне дорог) до 0,6 км, а также комплексных спортплощадок для игр в пляжный волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис. Кроме того, предполагается устройство барбекю-полян, детских оздоровительных площадок, площадок для скейтборда. На Центральной аллее парка будет доступен Wi-Fi.

Подрядчик также должен предусмотреть парковочные места при въезде со стороны улицы Ипподромная, в районе Зеленого театра (экопарковка) и со стороны Ботанического сада.

Планируется архитектурная подсветка крупных деревьев и основных объектов парка, реконструкция круглого павильона, устройство входных групп со стороны стадиона «Динамо», улиц Ипподромная и Березовая Роща, система полива. Кроме того, предусмотрено восстановление пруда в районе Верхнего озера с организацией лодочной станции и городского зеленого пляжа. Рядом разместят некий арт-объект. Подрядчик должен будет позаботиться о сетях водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, с учетом расчетной нагрузки на перспективные объекты развития парка. В парке появятся стационарные и биотуалеты, новые скамейки, урны, беседки и информационные щиты, видеонаблюдение с подключением к системе МКУ «Безопасный город», опорные пункты полиции, городское радио. Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2017 года.

Заявки от участников принимаются до 11:30 пятницы, 18 августа. Заявки рассмотрят в среду, 23 августа.

В августе 2016 года городские власти объявили, что вторая очередь реконструкции Центрального парка обойдется областному и городскому бюджету в общей сложности в 150 млн рублей. Реализацию проекта запланировали на 2018 год.

Контекст Реконструкция Центрального парка («Динамо») началась в 2014 году. На первом этапе обустроили центральную аллею, детские площадки, пруд, фонтан, ручей с мостами, универсальные площадки, площадки со спортивными тренажерами, лестничные сходы, сети водоснабжения, водоотведения, канализации, поливочного водопровода, электроснабжения и электроосвещения, построили парковку, установили скамейки, благоустроили площадку памятника на месте боев Красной армии с немецко-фашистскими оккупантами в 1942—1943 годах. Первый этап реконструкции завершился в июне 2016 года открытием Зеленого театра — самого большого в Воронеже зрительного зала на открытом воздухе.

В июле 2017 года в Центральном парке обустроили четыре парковочные площадки со стороны улицы Ленина. Появилось 240 парковочных мест.

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