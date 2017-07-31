«Революционное» приложение для определения грибов оказалось смертельно опасным

Источник: AP 2017

Об итогах испытания программы сообщает The Verge

Приложение было разработано дизайнером из Кремниевой долины Николасом Шериффом. Оно называется просто «Гриб» (Mushroom) и доступно в App Store. «Просто наведите ваш смартфон на любой гриб, и наш революционный ИИ мгновенно определит его. Также он работает с цветами и птицами», — говорится в описании приложения. Однако проведенные журналистами испытания показали, что приложение не может определить ни шампиньоны, ни шиитаке.

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Конечно, и в App Store, и в Google Play доступны десятки аналогичных приложений. Однако они представляют собой каталоги с картинками и не претендуют на обладание «машинным зрением» и «революционным искусственным интеллектом». Использование этих терминов дает пользователям ложное чувство уверенности в правоте программы. В случае сбора грибов это чувство может иметь опасные последствия.