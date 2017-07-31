«Революционное» приложение для определения грибов оказалось смертельно опасным

Об итогах испытания программы сообщает The Verge
Приложение было разработано дизайнером из Кремниевой долины Николасом Шериффом. Оно называется просто «Гриб» (Mushroom) и доступно в App Store. «Просто наведите ваш смартфон на любой гриб, и наш революционный ИИ мгновенно определит его. Также он работает с цветами и птицами», — говорится в описании приложения. Однако проведенные журналистами испытания показали, что приложение не может определить ни шампиньоны, ни шиитаке.
Конечно, и в App Store, и в Google Play доступны десятки аналогичных приложений. Однако они представляют собой каталоги с картинками и не претендуют на обладание «машинным зрением» и «революционным искусственным интеллектом». Использование этих терминов дает пользователям ложное чувство уверенности в правоте программы. В случае сбора грибов это чувство может иметь опасные последствия.
Наконец, главная проблема приложения в том, что гриб очень часто невозможно определить только по внешнему облику. «Взять, например, ядовитый шампиньон желтокожий. Он мало чем отличается от обыкновенного шампиньона. Чтобы точно определить опасный гриб, нужно сломать его ножку (внутри он желтый) или понюхать его — он пахнет карболкой», — рассказал The Verge микробиолог Колин Дэвидсон.