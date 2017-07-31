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16:32 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

1 августа в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 31 июля). 1 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−178; ул. Воронихина, 42−66, 49−73; ул. Говорова, 39−65, 42−82; ул. Кутузова, 101−121, 112−136.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Вахитовском районе по адресам: ул. Япеева, 7/9, 9.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Московском районе по адресам: ул. Блюхера, 9, 9а (детский сад № 107); ул. Восход, 2, 5; ул. Соловецких Юнг, 21 (детский сад № 282), 29 (детский сад № 244); ул. Ш. Усманова, 11 (гимназия № 2), 11а, 11б, 11в; ул. Энергетиков, 12.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Мусина, 59б; пр. Ямашева, 48, 50.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители Приволжского района по адресам: ул.1-я Тракторная; ул. Затлы; ул. Карбышева, 57, 59, 65, 67; ул. Тракторная, 42а, 42б, 42в; ул. Учительская; ул. Холмовая; ул. Шевченко.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в поселках Алтан (улицы Агачлык, Аланлык, пер. Аланлык, Каенсар, Сабит, Урмале, Уртак), Восточный (улицы Звонкая, Приречный переулок, Рассветная, Рассветный переулок, Рябиновая, Строителей), Старое Победилово (улицы 10 Лет Октября, Береговая, Березовая роща, Двинская, Молодежная, Приозерная, Садовая) Приволжского района.

С 8.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: пр. Победы, 100, 102, 106, 108 (школа № 144); ул. Халезова, 30 (детский сад № 76), 32а (детская школа искусств № 6), 34.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Вахитовского, Московского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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