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16:35 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани снизилось число разводов по сравнению с прошлым годом

Число разводов по сравнению с 2016 годом снизилось, сообщила на «деловом понедельнике» начальник Управления ЗАГС Казани Римма Миннуллина.

Источник: Аргументы и факты

С января 2017 года в Казани зарегистрировали 4161 брак, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В целом, за прошедшие 15 лет количество зарегистрированных браков увеличилось более чем в 2 раза. 2287 пар расторгли свой брак, причем основная доля разводов по-прежнему приходится на молодые семьи, прожившие совместно не более 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число разводов немного снизилось», — рассказала Римма Миннуллина.

Отметим, что благодаря проекту «Сохраним семью» в течение полугода 78 пар пришли к примирению, 60 пар забрали ранее поданное заявление на развод, 18 пар вообще отказались подавать заявление на развод.

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