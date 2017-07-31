В Казани снизилось число разводов по сравнению с прошлым годом

Источник: Аргументы и факты

С января 2017 года в Казани зарегистрировали 4161 брак, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В целом, за прошедшие 15 лет количество зарегистрированных браков увеличилось более чем в 2 раза. 2287 пар расторгли свой брак, причем основная доля разводов по-прежнему приходится на молодые семьи, прожившие совместно не более 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число разводов немного снизилось», — рассказала Римма Миннуллина.