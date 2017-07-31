В Казани снизилось число разводов по сравнению с прошлым годом
Число разводов по сравнению с 2016 годом снизилось, сообщила на «деловом понедельнике» начальник Управления ЗАГС Казани Римма Миннуллина.
Число разводов по сравнению с 2016 годом снизилось, сообщила на «деловом понедельнике» начальник Управления ЗАГС Казани Римма Миннуллина.
С января 2017 года в Казани зарегистрировали 4161 брак, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В целом, за прошедшие 15 лет количество зарегистрированных браков увеличилось более чем в 2 раза. 2287 пар расторгли свой брак, причем основная доля разводов
Отметим, что благодаря проекту «Сохраним семью» в течение полугода 78 пар пришли к примирению, 60 пар забрали ранее поданное заявление на развод, 18 пар вообще отказались подавать заявление на развод.