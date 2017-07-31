Филиал Курчатовского института откроется в Калининграде

— Обсудили за рамками церемонии подписания, над чем будем работать. С Курчатовским институтом уже работали по ПЭТ-центру. Сейчас немного изменились условия. Мы тогда не понимали, будет у нас онкоцентр или не будет. Сейчас это понимание у нас уже появляется. Я думаю, в конце сентября перейдём к конкретике. Сейчас работаем над тем, чтобы Курчатовский институт нам построил ПЭТ. Или был соучастником этого строительства на принципах частно-государственного партнёрства.