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16:47 (мск), источник: Вести - Калининград

Филиал Курчатовского института откроется в Калининграде

Курчатовский институт планирует открыть свое представительство на базе одного из местных университетов. Правительство Калининградской области подписало с вузом соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

В документе говорится о ряде проектов, касающихся ядерной медицины, атомной энергетики, трансфера технологий, биотоплива, развития кооперации в сфере обучения, повышения квалификации, переподготовки и стажировки кадров.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Обсудили за рамками церемонии подписания, над чем будем работать. С Курчатовским институтом уже работали по ПЭТ-центру. Сейчас немного изменились условия. Мы тогда не понимали, будет у нас онкоцентр или не будет. Сейчас это понимание у нас уже появляется. Я думаю, в конце сентября перейдём к конкретике. Сейчас работаем над тем, чтобы Курчатовский институт нам построил ПЭТ. Или был соучастником этого строительства на принципах частно-государственного партнёрства.

Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»:

— Думаю, мы откроем представительство на базе одного из университетов. Мы вполне можем создавать какие-то совместные центры, лаборатории. Гибкая система устройства позволяет очень много разных форм. Мы фактически единственная лаборатория в стране, которая существует по отдельному закону. У нас широкие возможности с точки зрения развития и формирования разных структур.

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