Филиал Курчатовского института откроется в Калининграде
Курчатовский институт планирует открыть свое представительство на базе одного из местных университетов. Правительство Калининградской области подписало с вузом соглашение о
Курчатовский институт планирует открыть свое представительство на базе одного из местных университетов. Правительство Калининградской области подписало с вузом соглашение о
В документе говорится о ряде проектов, касающихся ядерной медицины, атомной энергетики, трансфера технологий, биотоплива, развития кооперации в сфере обучения, повышения квалификации, переподготовки и стажировки кадров.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
— Обсудили за рамками церемонии подписания, над чем будем работать. С Курчатовским институтом уже работали по
Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»:
— Думаю, мы откроем представительство на базе одного из университетов. Мы вполне можем создавать