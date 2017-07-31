В августе произойдет самое долгое солнечное затмение в истории — ученые

Источник: Tengrinews

Полное затмение Солнца, как отмечают ученые, произойдет 21 августа этого года, когда тень Луны закроет свет звезды для жителей многих регионов в центральной части США.

Ученые рассказали, что Луна заслонит Солнце на целых 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения. Однако наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США.

По данным РИА Новости, полные солнечные затмения являются временным явлением — Луна не стоит на месте, а постепенно удалятся от Земли под действием приливных сил, отодвигаясь от нашей планеты на 2,2 сантиметра каждый год. Это, вкупе с тем, что Солнце постепенно увеличивается в размерах по мере разогрева его недр, приведет в конечном итоге к тому, что Луна просто физически не сможет полностью закрыть Солнце во время затмений.