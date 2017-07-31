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16:46 (мск), источник: Tengrinews

В августе произойдет самое долгое солнечное затмение в истории — ученые

Исследователи Национальной солнечной обсерватории выяснили, что в августе 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории, сообщает газета «Известия».

Источник: Tengrinews

Полное затмение Солнца, как отмечают ученые, произойдет 21 августа этого года, когда тень Луны закроет свет звезды для жителей многих регионов в центральной части США.

Ученые рассказали, что Луна заслонит Солнце на целых 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения. Однако наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США.

По данным РИА Новости, полные солнечные затмения являются временным явлением — Луна не стоит на месте, а постепенно удалятся от Земли под действием приливных сил, отодвигаясь от нашей планеты на 2,2 сантиметра каждый год. Это, вкупе с тем, что Солнце постепенно увеличивается в размерах по мере разогрева его недр, приведет в конечном итоге к тому, что Луна просто физически не сможет полностью закрыть Солнце во время затмений.

«Полное солнечное затмение является “танцем” трех партнеров — Луны, Солнца и Земли. Оно может произойти только в том случае, если положение спутницы планеты и светила очень точным образом совпадут. Со временем, число и продолжительность полных затмений уменьшаются, и примерно через 600 миллионов лет Земля в последний раз станет свидетелем подобного события», — рассказывает Ричард Вондрак (Richard Vondrak) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (США).

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