В Сочи по морю доставили макет космического корабля «Буран»

Источник: "Российская газета"

Составные части макета были отправлены из Подмосковья в Сочи еще 27 июня. Как выяснилось, отправитель изначально планировал транспортировать «Буран» по морю, однако позже решение изменил в пользу автомобильного транспорта. Доставить же негабаритный груз по ведущей к олимпийской столице трассе из-за ее загруженности в летний сезон стало практически не выполнимой миссией.

Не самой легкой задачей оказалось и подобрать подходящий для перевозки морем транспорт. Ведь разобранный макет погрузили на восемь специализированных многоосных тралов. Причем некоторые его части достигли шести метров в ширину и 5,5 метра в высоту. В результате огромный экспонат будущей экспозиции о космосе взял на борт в порту Темрюк сухогруз «Александр Ткаченко».

— Особенность данной морской перевозки состояла в том, что макет «Бурана» не стали лишний раз поднимать краном для погрузки в трюм. Конструкция судна позволяет автопоездам с грузом своим ходом заехать в трюм через аппарель, а в порту прибытия самостоятельно выехать на берег, — объяснил первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт» Карен Степаньян. — Это значительно сокращает сроки портовых операций и снижает риски, связанные с необходимостью перегружать хрупкий и ценный груз с одного вида транспорта на другой.

Однако, даже при большой вместимости судна (оно может принять на борт 12 пассажиров и вместить до 58 грузовых автомобилей) некоторые части, особенно крылья, едва вписались в габаритные ограничения.

— Правда, отправиться в путь сразу же после погрузки — 28 июля — все-таки не удалось, вмешалась погода. Из-за шторма отправку задержали на 12 часов, зато дошли благополучно, — отметил старший помощник капитана «Александр Ткаченко» Николай Шевченко.

На сочинскую землю автоколонна сошла без проблем, ведь инфраструктура порта адаптирована для приема и разгрузки с периода строительства ледовых дворцов для Игр-2014.