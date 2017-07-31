Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США пускает Россию "под откос"
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет
В московском метро появится «розовая» ветка
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Теперь Россия на крючке надолго»: эксперт о планах США по Крыму
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
17:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи по морю доставили макет космического корабля «Буран»

В понедельник в сочинский порт «Имеретинский» на сухогрузе «Александр Ткаченко» прибыл полноразмерный макет космического корабля «Буран», который предназначен для образовательного центра «Сириус».

Источник: "Российская газета"

Составные части макета были отправлены из Подмосковья в Сочи еще 27 июня. Как выяснилось, отправитель изначально планировал транспортировать «Буран» по морю, однако позже решение изменил в пользу автомобильного транспорта. Доставить же негабаритный груз по ведущей к олимпийской столице трассе из-за ее загруженности в летний сезон стало практически не выполнимой миссией.

Не самой легкой задачей оказалось и подобрать подходящий для перевозки морем транспорт. Ведь разобранный макет погрузили на восемь специализированных многоосных тралов. Причем некоторые его части достигли шести метров в ширину и 5,5 метра в высоту. В результате огромный экспонат будущей экспозиции о космосе взял на борт в порту Темрюк сухогруз «Александр Ткаченко».

— Особенность данной морской перевозки состояла в том, что макет «Бурана» не стали лишний раз поднимать краном для погрузки в трюм. Конструкция судна позволяет автопоездам с грузом своим ходом заехать в трюм через аппарель, а в порту прибытия самостоятельно выехать на берег, — объяснил первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт» Карен Степаньян. — Это значительно сокращает сроки портовых операций и снижает риски, связанные с необходимостью перегружать хрупкий и ценный груз с одного вида транспорта на другой.

Однако, даже при большой вместимости судна (оно может принять на борт 12 пассажиров и вместить до 58 грузовых автомобилей) некоторые части, особенно крылья, едва вписались в габаритные ограничения.

— Правда, отправиться в путь сразу же после погрузки — 28 июля — все-таки не удалось, вмешалась погода. Из-за шторма отправку задержали на 12 часов, зато дошли благополучно, — отметил старший помощник капитана «Александр Ткаченко» Николай Шевченко.

На сочинскую землю автоколонна сошла без проблем, ведь инфраструктура порта адаптирована для приема и разгрузки с периода строительства ледовых дворцов для Игр-2014.

До конечной точки — образовательного центра «Сириус» — автопоезда должны проехать еще несколько километров. Там же «Буран» соберут, он станет частью научно-популярной выставки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Видео: "Робоцып" остроумно спародировал "Ходячих мертвецов"
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
Пять российских туристов умерли в Турции за два дня
Путин ужесточил контроль за оборотом алкоголя
На Алтае расследуют смерть ребенка из-за долгого ожидания скорой
Анна Нетребко назвала неверными данные Forbes о ее заработке
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь