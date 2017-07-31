В двух районах Волгограда 9 августа отключат газ на сутки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», с 07:00 до 20:00 в Центральном районе без голубого топлива останутся жители домов № 6, 6а, 8 по улице Невской, а также домов № 11а, 13а по улице Двинской.