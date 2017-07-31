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17:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

В двух районах Волгограда 9 августа отключат газ на сутки

Жители Центрального и Кировского районов Волгограда 9 августа останутся без газа на сутки.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», с 07:00 до 20:00 в Центральном районе без голубого топлива останутся жители домов № 6, 6а, 8 по улице Невской, а также домов № 11а, 13а по улице Двинской.

В Кировском районе подача топлива будет ограничена с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • пер. Тепличный, 300−303, 306−309, 22, 24, 26, 28, 30, 22а, 24а, 28а.
  • ул. Финская, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35а, 37, 41;.
  • ул. Кирова, 142; 160, 173, 44, 146, 150, 152, 152а, 154, 156−159, 162, 161, 163, 163а, 163б, 165, 167, 169, 171.
  • ул. Люберецкая, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 20, 22, 24.
  • ул. Лесомелиоративная, 299, 289, 285, 284а, 285а, 216−218, 219а, 219 В, 220, 222.

Добавим, что газ отключат из-за ремонта. Телефоны для справок: 54−15−45, 54−15−90 (абонентский отдел Центрального района), 44−04−21, 44−06−80 (абонентский отдел Кировского района).

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