В двух районах Волгограда 9 августа отключат газ на сутки
Жители Центрального и Кировского районов Волгограда 9 августа останутся без газа на сутки.
Жители Центрального и Кировского районов Волгограда 9 августа останутся без газа на сутки.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», с 07:00 до 20:00 в Центральном районе без голубого топлива останутся жители домов № 6, 6а, 8 по улице Невской, а также домов № 11а, 13а по улице Двинской.
В Кировском районе подача топлива будет ограничена с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:
Добавим, что газ отключат