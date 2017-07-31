Что ждет россиян в августе 2017 года

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С 1 августа пенсии работающих пенсионеров будут повышены в связи с проведением ежегодной августовской корректировки размеров страховой пенсии. Для большинства трудящихся пенсионеров максимальная прибавка составит около 220 руб.

С 1 августа покупатели электрической энергии не будут оплачивать «нагрузочные потери» на оптовом рынке, но будут оплачивать полную стоимость услуг по передаче электроэнергии. Сетевые организации будут оплачивать полный объем фактических потерь и получать оплату полной стоимости услуг по передаче электрической энергии.

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С 1 августа компании и индивидуальные предприниматели получат возможность экономить на спецодежде. Теперь экипировку для своих сотрудников, а также средства защиты отечественного производства можно покупать за счет средств Фонда социального страхования РФ. Обязательное условие — одежда должна быть произведена в России и из отечественных тканей и материалов.

С 1 августа граждане 18 государств (в том числе Китая, Японии, Северной Кореи и Сингапура, а также Индии, Ирана, Турции и Мексики), прибывающие в Россию через пункты пропуска в свободном порту Владивосток, смогут оформлять обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в электронной форме.

Со 2 августа вступает в силу новая форма, порядок ее заполнения и передачи в электронном виде декларации по налогу на землю.

С 6 августа россияне, не служившие в армии без уважительных причин (уклонисты), не смогут занимать должности на государственной службе в течение десяти лет. Этот срок будет отчитываться с момента, как призывная комиссия вынесет заключение, что гражданин не проходил военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

С 7 августа налоговая декларация по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции приобретет новую форму и порядок ее заполнения.

С 14 августа устанавливается, что резервы микрофинансовой организации на возможные потери формируются ею ежемесячно, а микрокредитной компании — ежеквартально.

С 21 августа вступают в силу новые требования по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Изменения затронут порядок и сроки передачи реестра, а также документов, связанных с ведением реестра.

С 22 августа снимается запрет на осуществление в РФ отдельных видов страхования страховыми организациями, являющимися дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам либо имеющими долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 51%.